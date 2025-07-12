Военнослужащим, самовольно покинувшим часть, дают шанс до 30 августа – алгоритм возвращения из СЗЧ

09:51, 12 июля 2025
Военнослужащие, впервые совершившие СЗЧ, могут вернуться без уголовной ответственности.
Государственное бюро расследований призывает военнослужащих, которые впервые самовольно оставили часть, воспользоваться возможностью вернуться на службу до 30 августа. Это стало возможным благодаря закону, подписанному Президентом Украины 8 мая. Документ продлил действие упрощенного механизма возвращения в войска до конца лета.
Согласно нормам закона, те, кто впервые совершил самовольное оставление части (СЗЧ), могут вернуться к службе без уголовной ответственности — по решению суда. При этом военнослужащий восстанавливает денежное, продовольственное, вещевое и иное обеспечение.
Новые правила распространяются и на тех, кто покинул часть в период с 29 ноября 2024 года до дня вступления закона в силу.
В ГБР подчеркивают: каждый имеет шанс исправить ситуацию и вернуться к службе. Но действие закона ограничено — только до 30 августа.
Алгоритм возвращения после СЗЧ или дезертирства:
Если самовольное оставление части совершено после 10.05.2025 и длилось до 3 суток:
- Уголовное производство не открывается, но предусмотрена административная ответственность по ст. 172-11 КУоАП;
- Военнослужащий возвращается в свою часть, либо — при невозможности — через БРЕЗ;
- Восстанавливается денежное, продовольственное, вещевое и иное обеспечение.
Если самовольное оставление длилось более 3 суток, совершено до вступления закона в силу, и военнослужащий выразил готовность продолжить службу и добровольно прибыл до 30.08.2025:
- Возбуждается уголовное производство либо используется уже открытое;
- Военнослужащий добровольно прибывает не позднее 30 августа 2025 года в соответствующие военные части (места службы), определенные центральными органами исполнительной власти, и выражает готовность продолжить службу. Командир (начальник) части не позднее чем через 72 часа после прибытия принимает решение о продолжении службы, возобновлении действия контракта, выплат, обеспечения и т. д. С этого момента военнослужащему возвращаются все льготы и соцгарантии, предусмотренные законодательством Украины.
Или:
- Военнослужащий обращается через приложение «Армія+» к командиру своей части и получает письменное согласие на продолжение службы;
- С этим согласием подает ходатайство прокурору, в орган досудебного расследования (ГБР или Нацполицию) либо в суд;
- Суд рассматривает материалы и освобождает военнослужащего от уголовной ответственности;
- Военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается к службе.
Если самовольное оставление части совершено повторно или военнослужащий не желает возвращаться:
- Возбуждается уголовное производство и проводится досудебное расследование;
- Военнослужащий объявляется в розыск и задерживается;
- Суд избирает меру пресечения;
- В суд направляется обвинительный акт;
- Суд выносит приговор, предусмотренное наказание — от 5 до 10 лет лишения свободы.
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