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Военнослужащим, самовольно покинувшим часть, дают шанс до 30 августа – алгоритм возвращения из СЗЧ

09:51, 12 июля 2025
Военнослужащие, впервые совершившие СЗЧ, могут вернуться без уголовной ответственности.
Военнослужащим, самовольно покинувшим часть, дают шанс до 30 августа – алгоритм возвращения из СЗЧ
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Государственное бюро расследований призывает военнослужащих, которые впервые самовольно оставили часть, воспользоваться возможностью вернуться на службу до 30 августа. Это стало возможным благодаря закону, подписанному Президентом Украины 8 мая. Документ продлил действие упрощенного механизма возвращения в войска до конца лета.

Согласно нормам закона, те, кто впервые совершил самовольное оставление части (СЗЧ), могут вернуться к службе без уголовной ответственности — по решению суда. При этом военнослужащий восстанавливает денежное, продовольственное, вещевое и иное обеспечение.

Новые правила распространяются и на тех, кто покинул часть в период с 29 ноября 2024 года до дня вступления закона в силу.

В ГБР подчеркивают: каждый имеет шанс исправить ситуацию и вернуться к службе. Но действие закона ограничено — только до 30 августа.

Алгоритм возвращения после СЗЧ или дезертирства:

Если самовольное оставление части совершено после 10.05.2025 и длилось до 3 суток:

  • Уголовное производство не открывается, но предусмотрена административная ответственность по ст. 172-11 КУоАП;
  • Военнослужащий возвращается в свою часть, либо — при невозможности — через БРЕЗ;
  • Восстанавливается денежное, продовольственное, вещевое и иное обеспечение.

Если самовольное оставление длилось более 3 суток, совершено до вступления закона в силу, и военнослужащий выразил готовность продолжить службу и добровольно прибыл до 30.08.2025:

  1. Возбуждается уголовное производство либо используется уже открытое;
  2. Военнослужащий добровольно прибывает не позднее 30 августа 2025 года в соответствующие военные части (места службы), определенные центральными органами исполнительной власти, и выражает готовность продолжить службу. Командир (начальник) части не позднее чем через 72 часа после прибытия принимает решение о продолжении службы, возобновлении действия контракта, выплат, обеспечения и т. д. С этого момента военнослужащему возвращаются все льготы и соцгарантии, предусмотренные законодательством Украины.

Или:

  1. Военнослужащий обращается через приложение «Армія+» к командиру своей части и получает письменное согласие на продолжение службы;
  2. С этим согласием подает ходатайство прокурору, в орган досудебного расследования (ГБР или Нацполицию) либо в суд;
  3. Суд рассматривает материалы и освобождает военнослужащего от уголовной ответственности;
  4. Военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается к службе.

Если самовольное оставление части совершено повторно или военнослужащий не желает возвращаться:

  • Возбуждается уголовное производство и проводится досудебное расследование;
  • Военнослужащий объявляется в розыск и задерживается;
  • Суд избирает меру пресечения;
  • В суд направляется обвинительный акт;
  • Суд выносит приговор, предусмотренное наказание — от 5 до 10 лет лишения свободы.

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