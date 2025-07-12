Військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, дають шанс до 30 серпня – алгоритм повернення із СЗЧ

09:51, 12 липня 2025
Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть повернутися без кримінальної відповідальності.
Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня. Це можливо завдяки закону, який 8 травня підписав Президент України. Документ продовжив дію спрощеного механізму повернення до війська до кінця літа.
Згідно з нормами закону, ті, хто вперше вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть повернутися до служби без кримінальної відповідальності — за рішенням суду. При цьому військовослужбовець поновлює грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.
Нові правила поширюються і на тих, хто залишив частину в період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності законом.
У ДБР наголошують: кожен має шанс виправити ситуацію та повернутися до служби. Але дія закону обмежена — лише до 30 серпня.
Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства:
Якщо самовільне залишення військової частини вчинене після 10.05.2025 та тривало до 3 діб:
- Кримінальне провадження не порушується, але передбачено притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за ст.172-11 КУпАП;
- Військовослужбовець повертається до своєї військової частини або у разі неможливості, передбачено повернення через БРЕЗ;
- Відновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.
Якщо самовільне залишення тривало понад 3 доби, вчинене до набрання чинності цим Законом, військовослужбовець висловив готовність продовжити військову службу та добровільно прибув до 30.08.2025:
- Порушується кримінальне провадження або наявне раніше порушене кримінальне провадження;
- Військовослужбовець добровільно прибуває не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), визначених центральними органами виконавчої влади, і висловлює готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.
Або:
- Військовослужбовець звертається через застосунок "Армія+" до командира своєї частини та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;
- З цією згодою подає клопотання до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) або суду;
- Суд розглядає матеріали та звільняє військовослужбовця від кримінальної відповідальності;
- Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається до проходження служби.
Якщо самовільне залишення частини вчинене повторно або військовий не бажає повертатися:
- Порушується кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування;
- Військовослужбовця оголошують у розшук та затримують;
- Суд обирає запобіжний захід;
- До суду скеровується обвинувальний акт;
- Судом виноситься вирок, передбачене покарання — від 5 до 10 років позбавлення волі.
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