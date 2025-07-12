Суддя наказав адміністрації Трампа припинити безсистемні зупинки та арешти іммігрантів у Каліфорнії

За словами позивачів, під час операцій імміграційні агенти діяли без ордерів, зупиняли людей лише за ознаками расової приналежності та обмежували доступ до адвокатів.

Джерело фото: abc

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Федеральний суддя наказав адміністрації Дональда Трампа припинити безпідставні зупинки та арешти іммігрантів у семи округах Каліфорнії, зокрема в Лос-Анджелесі. Наказ судді Мааме Е. Фрімпонг став реакцією на позов іммігрантів і правозахисників, які звинувачують владу у расовій дискримінації та порушенні конституційних прав. Про це пише Associated Press.

Позивачі — троє іммігрантів і двоє громадян США — стверджують, що під час операцій імміграційні агенти діяли без ордерів, зупиняли людей лише за ознаками расової приналежності та обмежували доступ до адвокатів. Один з позивачів, американець латиноамериканського походження, був затриманий, попри пред’явлення посвідчення.

Також уряду наказано надати адвокатам безперешкодний доступ до центру утримання в Лос-Анджелесі (B-18) щоденно та забезпечити затриманим конфіденційний телефонний зв’язок із юристами.

У Білому домі уже відреагували на рішення.

«Жоден федеральний суддя не має повноважень диктувати імміграційну політику — ця повноваження належить Конгресу та Президентові», — сказала речниця Абігейл Джексон. «Операції з примусового виконання вимагають ретельного планування та виконання; навички, які значно перевищують повноваження чи юрисдикцію будь-якого судді. Ми очікуємо, що це грубе перевищення судової влади буде виправлено на апеляції».

Тріша МакЛафлін, помічник секретаря Міністерства внутрішньої безпеки США, у листі заявила, що «будь-які твердження, що окремі особи були «прицільно обрані» правоохоронцями через колір їхньої шкіри, є огидними та категорично неправидивими». МакЛафлін заявила, що «операції з примусового виконання є високотаргетованими, і офіцери виконують свою належну старанність» перед арештами. Після рішення вона сказала, що «окружний суддя підриває волю американського народу».

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