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Суддя наказав адміністрації Трампа припинити безсистемні зупинки та арешти іммігрантів у Каліфорнії

09:33, 12 липня 2025
За словами позивачів, під час операцій імміграційні агенти діяли без ордерів, зупиняли людей лише за ознаками расової приналежності та обмежували доступ до адвокатів.
Суддя наказав адміністрації Трампа припинити безсистемні зупинки та арешти іммігрантів у Каліфорнії
Джерело фото: abc
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Федеральний суддя наказав адміністрації Дональда Трампа припинити безпідставні зупинки та арешти іммігрантів у семи округах Каліфорнії, зокрема в Лос-Анджелесі. Наказ судді Мааме Е. Фрімпонг став реакцією на позов іммігрантів і правозахисників, які звинувачують владу у расовій дискримінації та порушенні конституційних прав. Про це пише Associated Press.

Позивачі — троє іммігрантів і двоє громадян США — стверджують, що під час операцій імміграційні агенти діяли без ордерів, зупиняли людей лише за ознаками расової приналежності та обмежували доступ до адвокатів. Один з позивачів, американець латиноамериканського походження, був затриманий, попри пред’явлення посвідчення.

Також уряду наказано надати адвокатам безперешкодний доступ до центру утримання в Лос-Анджелесі (B-18) щоденно та забезпечити затриманим конфіденційний телефонний зв’язок із юристами.

У Білому домі уже відреагували на рішення.

«Жоден федеральний суддя не має повноважень диктувати імміграційну політику — ця повноваження належить Конгресу та Президентові», — сказала речниця Абігейл Джексон. «Операції з примусового виконання вимагають ретельного планування та виконання; навички, які значно перевищують повноваження чи юрисдикцію будь-якого судді. Ми очікуємо, що це грубе перевищення судової влади буде виправлено на апеляції».

Тріша МакЛафлін, помічник секретаря Міністерства внутрішньої безпеки США, у листі заявила, що «будь-які твердження, що окремі особи були «прицільно обрані» правоохоронцями через колір їхньої шкіри, є огидними та категорично неправидивими». МакЛафлін заявила, що «операції з примусового виконання є високотаргетованими, і офіцери виконують свою належну старанність» перед арештами. Після рішення вона сказала, що «окружний суддя підриває волю американського народу».

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США

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