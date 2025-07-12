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Судья приказал администрации Трампа прекратить бессистемные остановки и аресты иммигрантов в Калифорнии

09:33, 12 июля 2025
По словам истцов, во время операций агенты иммиграционной службы действовали без ордеров, останавливали людей исключительно по признакам расовой принадлежности и ограничивали доступ к адвокатам.
Судья приказал администрации Трампа прекратить бессистемные остановки и аресты иммигрантов в Калифорнии
Источник фото: abc
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Федеральный судья постановил, что администрация Дональда Трампа должна прекратить необоснованные остановки и аресты иммигрантов в семи округах Калифорнии, включая Лос-Анджелес. Постановление судьи Мааме Э. Фримпонг стало реакцией на иск иммигрантов и правозащитников, которые обвиняют власти в расовой дискриминации и нарушении конституционных прав. Об этом пишет Associated Press.

Истцами выступили трое иммигрантов и двое граждан США. По их словам, во время операций агенты иммиграционной службы действовали без ордеров, останавливали людей исключительно по признакам расовой принадлежности и ограничивали доступ к адвокатам. Один из истцов — американец латиноамериканского происхождения — был задержан, несмотря на предъявление удостоверения личности.

Также правительству предписано ежедневно обеспечивать беспрепятственный доступ адвокатов к центру содержания в Лос-Анджелесе (B-18) и предоставить задержанным возможность конфиденциальных телефонных звонков с юристами.

Белый дом уже отреагировал на постановление.

«Ни один федеральный судья не имеет полномочий диктовать иммиграционную политику — это право принадлежит Конгрессу и Президенту», — заявила пресс-секретарь Эбигейл Джексон. «Операции по принудительному исполнению требуют тщательного планирования и выполнения — это навыки, которые значительно превышают юрисдикцию любого судьи. Мы ожидаем, что это грубое превышение судебной власти будет отменено в апелляции».

Триша Маклафлин, помощник секретаря Министерства внутренней безопасности США, в письме заявила, что «любые утверждения о том, что отдельные лица были «нацелены» правоохранителями из-за цвета кожи — отвратительны и категорически неправдивы». По ее словам, «операции по исполнению закона проводятся с высокой степенью целенаправленности, а офицеры проявляют должную осмотрительность» перед арестами. После решения она добавила, что «окружной судья подрывает волю американского народа».

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США

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