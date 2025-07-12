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Украина наращивает товарооборот, но углубляет внешнеторговый дефицит — Гетманцев

09:15, 12 июля 2025
Украина увеличивает товарооборот, но дефицит растет: в январе-июне «мінус» $18,3 млрд.
Украина наращивает товарооборот, но углубляет внешнеторговый дефицит — Гетманцев
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За первое полугодие 2025 года товарооборот Украины составил $58,3 млрд, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($52,7 млрд). Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на оперативные данные Гостаможслужбы.

Экспорт и импорт: рост и дисбаланс

Объемы экспорта за шесть месяцев составили $20,0 млрд — это лишь на 2,6% больше, чем в прошлом году. Основу украинского экспорта составили:

• продовольственные товары — $11,2 млрд (56%),
• металлы и изделия из них — $2,3 млрд (11,5%),
• машины, оборудование, транспорт — $1,9 млрд (9,5%).

Крупнейшие покупатели украинских товаров:

• Польша — $2,4 млрд,
• Турция — $1,7 млрд,
• Италия — $1,2 млрд.

В то же время импорт достиг $38,3 млрд — на 15,4% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Основные категории импорта:

• машины, оборудование и транспорт — $14,8 млрд (39%),
• продукция химической промышленности — $6,2 млрд (16%),
• топливно-энергетические ресурсы — $4,9 млрд (13%).

Ключевые страны-поставщики:

• Китай — $8,2 млрд,
• Польша — $3,5 млрд,
• Германия — $3,2 млрд.

Бюджетные поступления и дефицит

Таможенные платежи от ввезенных товаров составили:

• 93,4 млрд грн (29%) — с машин и оборудования,
• 48,5 млрд грн (15%) — с химпродукции,
• 87,9 млрд грн (27%) — с энергоносителей.

В то же время внешнеторговое сальдо остается отрицательным и ухудшается — в январе–июне дефицит достиг $18,3 млрд. В июне этот показатель увеличился до -$3,9 млрд (с -$2,9 млрд в предыдущие месяцы).

Тревожные перспективы

Если текущая тенденция сохранится, страна рискует установить новый антирекорд внешнеторгового дефицита, превысив $29 млрд 2024 года.

Более того, в обновлённой Бюджетной декларации уже заложен ещё более глубокий разрыв: в 2028 году Минфин прогнозирует дефицит в -$33 млрд.

«Списывать такой результат исключительно на войну — некорректно», — подчеркнул Гетманцев. По его мнению, необходимо срочно:

• повысить эффективность программ поддержки национальной экономики,
• обеспечить доступное кредитование,
• усилить государственную поддержку экспорта,
• запустить страхование военных рисков для привлечения инвестиций.

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деньги бизнес таможня Даниил Гетманцев

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