В США уволили более 1300 сотрудников Госдепартамента по плану администрации Трампа

В США уволено более 1300 работников Государственного департамента в рамках реформы, инициированной администрацией Дональда Трампа.

Источник фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

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Государственный департамент США сообщил об увольнении более 1300 сотрудников в рамках масштабной реорганизации, инициированной администрацией бывшего президента Дональда Трампа. По мнению критиков, это решение может ослабить международные позиции США и их способность реагировать на глобальные вызовы.

По информации Associated Press, уведомления об увольнении получили 1107 гражданских служащих и 246 офицеров внешнеполитической службы, работающих на территории США. В сообщениях указано, что должности «упраздняются», а доступ к рабочим системам, включая электронную почту и файлы, будет прекращён до 17:00 того же дня.

После объявления об увольнениях у здания Госдепартамента собрались десятки бывших сотрудников, дипломатов, членов Конгресса и представителей общественности. Они вышли на акцию с плакатами «Спасибо дипломатам Америки» и «Мы все заслуживаем лучшего».

«Мы часто говорим о военных, но офицеры внешнеполитической службы тоже присягают на верность стране», — сказала бывшая дипломатка Энн Бодин, служившая в Ираке и Афганистане. «Так нельзя обращаться с людьми, посвятившими себя служению Америке».

Несмотря на одобрение изменений Трампом и его союзниками, включая госсекретаря Марко Рубио, эксперты предупреждают: сокращения кадрового состава могут существенно подорвать влияние США на мировой арене.

Бывший госсекретарь в администрации Байдена Энтони Блинкен написал в соцсети X: «Сегодня я думаю о мужчинах и женщинах Госдепартамента — внешнеполитической и гражданской службы. Их преданность служению национальным интересам и американскому народу — бесценна».

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