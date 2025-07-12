У США звільнили понад 1300 працівників Держдепартаменту за планом адміністрації Трампа

У США звільнили понад 1300 працівників Державного департаменту в межах реформи, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа.

Джерело фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

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Державний департамент США повідомив про звільнення понад 1 300 працівників у межах масштабної реорганізації, ініційованої адміністрацією колишнього президента Дональда Трампа. Як зазначають критики, це рішення може послабити міжнародні позиції США та їхню здатність реагувати на глобальні виклики.

За інформацією Associated Press, повідомлення про звільнення отримали 1 107 цивільних службовців і 246 офіцерів закордонної служби, що працювали на території США. У повідомленнях вказано, що посади «скасовуються», а доступ до робочих систем, включно з електронною поштою та файлами, буде припинено до 17:00 того ж дня.

Після оголошення звільнень біля будівлі Держдепу зібралися десятки колишніх працівників, дипломатів, представників Конгресу та громадськості. Вони вийшли на акцію з плакатами «Дякуємо дипломатам Америки» та «Усі ми заслуговуємо кращого».

«Ми часто говоримо про військових, але офіцери закордонної служби також складають присягу на вірність країні», — сказала колишня дипломатка Енн Бодін, яка служила в Іраку та Афганістані. «Це не той спосіб, у який слід поводитись із людьми, що присвятили себе служінню Америці».

Попри схвалення змін Трампом та його союзниками, включно з держсекретарем Марко Рубіо, експерти застерігають: скорочення кадрового складу можуть значно підірвати вплив США на світовій арені.

Колишній держсекретар в адміністрації Байдена Ентоні Блінкен написав у соцмережі X: «Сьогодні думаю про чоловіків і жінок Державного департаменту — закордонної служби та цивільної служби. Їхня відданість служінню національним інтересам і американському народу не має собі рівних».

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