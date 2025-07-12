Базова соціальна допомога: Мінсоцполітики тестуює новий принцип призначення виплат

Міністерство соціальної політики тестує новий підхід до нарахування соціальних виплат — базову соціальну допомогу.

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Міністерство соціальної політики впроваджує експеримент, який має на меті зробити соціальні виплати простішими, зручнішими та цифровими. З липня в Україні розпочалося пілотування нової моделі — «базової соціальної допомоги» (БСД), що об’єднує кілька наявних видів державної підтримки.

Що зміниться?

Одержувачам більше не доведеться оформлювати окремо кожен вид допомоги — новий підхід передбачає єдиний пакет, який враховує індивідуальну ситуацію родини. Це означає: менше бюрократії, жодних паперових довідок і зручне оформлення в електронному форматі.

Кого стосується експеримент?

У тестовому режимі нова модель охоплює отримувачів таких видів допомог:

малозабезпеченим сім’ям;

одиноким матерям/батькам;

багатодітним родинам;

тимчасова допомога дітям, батьки яких не утримують дитину.

Як розраховуватимуть виплати?

Сума допомоги розраховується індивідуально на основі «базової величини» — 4500 грн на кожного члена родини (з корекцією для наступних членів родини або пенсіонерів).

Наприклад:

мама без доходів і дитина 2 років отримають 9 000 грн замість нинішніх 6 500 грн;

родина з п’яти осіб із одним працюючим на мінімальну зарплату — 14 010 грн замість 10 500 грн.

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