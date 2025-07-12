Базова соціальна допомога: Мінсоцполітики тестуює новий принцип призначення виплат

Міністерство соціальної політики впроваджує експеримент, який має на меті зробити соціальні виплати простішими, зручнішими та цифровими. З липня в Україні розпочалося пілотування нової моделі — «базової соціальної допомоги» (БСД), що об’єднує кілька наявних видів державної підтримки.
Що зміниться?
Одержувачам більше не доведеться оформлювати окремо кожен вид допомоги — новий підхід передбачає єдиний пакет, який враховує індивідуальну ситуацію родини. Це означає: менше бюрократії, жодних паперових довідок і зручне оформлення в електронному форматі.
Кого стосується експеримент?
У тестовому режимі нова модель охоплює отримувачів таких видів допомог:
Як розраховуватимуть виплати?
Сума допомоги розраховується індивідуально на основі «базової величини» — 4500 грн на кожного члена родини (з корекцією для наступних членів родини або пенсіонерів).
Наприклад:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.