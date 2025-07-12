Базовая социальная помощь: Минсоцполитики тестирует новый принцип назначения выплат

Министерство социальной политики тестирует новый подход к начислению социальных выплат – базовую социальную помощь.

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Министерство социальной политики внедряет эксперимент, цель которого — сделать социальные выплаты проще, удобнее и цифровыми. С июля в Украине началось пилотирование новой модели — «базовой социальной помощи» (БСП), которая объединяет несколько существующих видов государственной поддержки.

Что изменится?

Получателям больше не придется оформлять каждый вид помощи отдельно — новый подход предусматривает единый пакет, который учитывает индивидуальную ситуацию семьи. Это означает: меньше бюрократии, никаких бумажных справок и удобное оформление в электронном формате.

Кого касается эксперимент?

В тестовом режиме новая модель охватывает получателей следующих видов помощи:

• малообеспеченным семьям;

• одиноким матерям/отцам;

• многодетным семьям;

• временная помощь детям, родители которых не обеспечивают ребенка.

Как будут рассчитываться выплаты?

Сумма помощи рассчитывается индивидуально на основе «базовой величины» — 4500 грн на каждого члена семьи (с корректировкой для следующих членов семьи или пенсионеров).

Например:

• мама без доходов и ребенок 2 лет будут получать 9000 грн вместо нынешних 6500 грн;

• семья из пяти человек с одним работающим на минимальную зарплату — 14 010 грн вместо 10 500 грн.

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