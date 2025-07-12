Базовая социальная помощь: Минсоцполитики тестирует новый принцип назначения выплат

Министерство социальной политики внедряет эксперимент, цель которого — сделать социальные выплаты проще, удобнее и цифровыми. С июля в Украине началось пилотирование новой модели — «базовой социальной помощи» (БСП), которая объединяет несколько существующих видов государственной поддержки.
Что изменится?
Получателям больше не придется оформлять каждый вид помощи отдельно — новый подход предусматривает единый пакет, который учитывает индивидуальную ситуацию семьи. Это означает: меньше бюрократии, никаких бумажных справок и удобное оформление в электронном формате.
Кого касается эксперимент?
В тестовом режиме новая модель охватывает получателей следующих видов помощи:
• малообеспеченным семьям;
• одиноким матерям/отцам;
• многодетным семьям;
• временная помощь детям, родители которых не обеспечивают ребенка.
Как будут рассчитываться выплаты?
Сумма помощи рассчитывается индивидуально на основе «базовой величины» — 4500 грн на каждого члена семьи (с корректировкой для следующих членов семьи или пенсионеров).
Например:
• мама без доходов и ребенок 2 лет будут получать 9000 грн вместо нынешних 6500 грн;
• семья из пяти человек с одним работающим на минимальную зарплату — 14 010 грн вместо 10 500 грн.
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