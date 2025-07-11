ЕС хочет привязать Россию к рынку – новая формула потолка цен на нефть

ЕС рассматривает плавающий потолок цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз может привязать потолок цен на российскую нефть к мировым рыночным ценам в рамках подготовки 18-го пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Предложение предусматривает установление плавающего потолка на уровне 15% ниже рыночной цены с пересмотром каждые три месяца. Первым шагом станет снижение действующего потолка с $60 до $50 за баррель. Ранее Греция, Мальта и Кипр, чьи экономики зависят от морских перевозок, выступали против снижения потолка, но теперь они открыты к новой модели.

По данным издания, потолок цен критиковали за низкую эффективность, хотя он стал основой для дополнительных санкций против российской нефтяной инфраструктуры. Предложение плавающего потолка еще не окончательное и является частью 18-го пакета санкций, который блокирует Словакия, требуя возобновления поставок российского газа или компенсации. Позиция США, где президент Дональд Трамп не поддерживает ограничение финансирования войны РФ в Украине, также будет влиять на финальное решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.