ЄС хоче прив’язати Росію до ринку – нова формула стелі цін на нафту

ЄС розглядає плаваючу стелю цін на російську нафту в рамках 18-го пакету санкцій.

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Європейський Союз може прив’язати стелю цін на російську нафту до світових ринкових цін у межах підготовки 18-го пакету санкцій, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Пропозиція передбачає встановлення плаваючої стелі на рівні 15% нижче ринкової ціни з переглядом кожні три місяці. Першим кроком стане зниження чинної стелі з $60 до $50 за барель. Раніше Греція, Мальта та Кіпр, чиї економіки залежать від морських перевезень, виступали проти зниження стелі, але тепер вони відкриті до нової моделі.

За даними видання, стелю цін критикували за низьку ефективність, хоча вона стала основою для додаткових санкцій проти російської нафтової інфраструктури. Пропозиція плаваючої стелі ще не остаточна і є частиною 18-го пакету санкцій, який блокує Словаччина, вимагаючи відновлення постачання російського газу або компенсації. Позиція США, де президент Дональд Трамп не підтримує обмеження фінансування війни РФ в Україні, також впливатиме на фінальне рішення.

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