Україна нарощує товарообіг, але поглиблює зовнішньоторговельний дефіцит — Гетманцев

За перше півріччя 2025 року товарообіг України склав $58,3 млрд, що на 10,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року ($52,7 млрд). Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на оперативні дані Держмитслужби.
Експорт та імпорт: зростання і дисбаланс
Обсяги експорту за шість місяців становили $20,0 млрд — це лише на 2,6% більше, ніж торік. Основу українського експорту склали:
Найбільшими покупцями українських товарів стали:
Водночас імпорт досяг $38,3 млрд — на 15,4% більше, ніж у першому півріччі 2024 року. Левову частку імпорту склали:
Основні країни-постачальники:
Бюджетні надходження та дефіцит
Митні платежі з імпортованих товарів склали:
Водночас зовнішньоторговельне сальдо залишається негативним і погіршується — у січні–червні дефіцит досяг $18,3 млрд. У червні цей показник зріс до -$3,9 млрд (з -$2,9 млрд у попередні місяці).
Тривожні перспективи
Якщо нинішня тенденція збережеться, країна ризикує встановити новий антирекорд зовнішньоторговельного дефіциту, перевищивши $29 млрд 2024 року.
Більше того, в оновленій Бюджетній декларації вже закладено ще глибший розрив: у 2028 році Мінфін прогнозує дефіцит у -$33 млрд.
«Списувати такий результат виключно на війну — некоректно», — наголосив Гетманцев. На його думку, необхідно терміново:
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