Україна нарощує товарообіг, але поглиблює зовнішньоторговельний дефіцит — Гетманцев

Україна збільшує товарообіг, але дефіцит зростає: у січні–червні «мінус» $18,3 млрд.

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За перше півріччя 2025 року товарообіг України склав $58,3 млрд, що на 10,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року ($52,7 млрд). Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на оперативні дані Держмитслужби.

Експорт та імпорт: зростання і дисбаланс

Обсяги експорту за шість місяців становили $20,0 млрд — це лише на 2,6% більше, ніж торік. Основу українського експорту склали:

продовольчі товари — $11,2 млрд (56%),

метали та вироби з них — $2,3 млрд (11,5%),

машини, устаткування, транспорт — $1,9 млрд (9,5%).

Найбільшими покупцями українських товарів стали:

Польща — $2,4 млрд,

Туреччина — $1,7 млрд,

Італія — $1,2 млрд.

Водночас імпорт досяг $38,3 млрд — на 15,4% більше, ніж у першому півріччі 2024 року. Левову частку імпорту склали:

машини, обладнання та транспорт — $14,8 млрд (39%),

продукція хімпрому — $6,2 млрд (16%),

паливно-енергетичні ресурси — $4,9 млрд (13%).

Основні країни-постачальники:

Китай — $8,2 млрд,

Польща — $3,5 млрд,

Німеччина — $3,2 млрд.

Бюджетні надходження та дефіцит

Митні платежі з імпортованих товарів склали:

93,4 млрд грн (29%) — з машин і устаткування,

48,5 млрд грн (15%) — з хімпродукції,

87,9 млрд грн (27%) — з енергоносіїв.

Водночас зовнішньоторговельне сальдо залишається негативним і погіршується — у січні–червні дефіцит досяг $18,3 млрд. У червні цей показник зріс до -$3,9 млрд (з -$2,9 млрд у попередні місяці).

Тривожні перспективи

Якщо нинішня тенденція збережеться, країна ризикує встановити новий антирекорд зовнішньоторговельного дефіциту, перевищивши $29 млрд 2024 року.

Більше того, в оновленій Бюджетній декларації вже закладено ще глибший розрив: у 2028 році Мінфін прогнозує дефіцит у -$33 млрд.

«Списувати такий результат виключно на війну — некоректно», — наголосив Гетманцев. На його думку, необхідно терміново:

підвищити ефективність підтримки національної економіки,

забезпечити доступне кредитування,

наростити державну підтримку експорту,

активізувати страхування воєнних ризиків для інвесторів.

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