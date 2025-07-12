У США суд скасував вирок експрокурору штату за шахрайство з іпотекою, але залишив у силі інші

Федеральний апеляційний суд скасував вирок за шахрайство з іпотекою експрокурору штату Балтимор Мерілін Мосбі, яка здобула національний резонанс за звинувачення поліцейських у смерті темношкірого чоловіка.

Джерело фото: Associated Press

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Федеральний апеляційний суд 4-го округу США частково задовольнив апеляцію колишньої окружної прокурорки Балтімора Мерілін Мосбі, скасувавши вирок за шахрайство з іпотекою, однак залишивши чинними два вироки за лжесвідчення. Це рішення стало новим етапом у гучній справі юристки. Про це пише Associated Press.

Мосбі привернула широку національну популярність у 2015 році, коли пред’явила звинувачення поліцейським у справі про смерть Фредді Грея — афроамериканця, який загинув після затримання поліцією. Справу супроводжували масові протести і заворушення в Балтіморі.

Суд визнав порушення процедур

Судді ухвалили рішення з рахунком 2 проти 1. У рішенні зазначено, що інструкція для присяжних у справі про шахрайство з іпотекою була «помилково надто широкою», зокрема щодо визначення належного місця судового розгляду. Справу розглядали в Меріленді, хоча нерухомість, яку придбала Мосбі, знаходилася у Флориді.

«Унаслідок нашого рішення скасувати вирок за шахрайство з іпотекою, також скасовується ордер на конфіскацію кондомініуму на Лонгбот-Кі, який був отриманий у результаті цього нібито шахрайства», — йдеться в рішенні судді Стефані Текер.

Лжесвідчення залишаються у справі

Незважаючи на скасування одного з вироків, суд підтвердив винуватість Мосбі у двох епізодах лжесвідчення. Зокрема, йдеться про неправдиву інформацію про її фінансовий стан, яку вона подала під час пандемії COVID-19, щоб отримати достроковий доступ до 90 000 доларів зі свого пенсійного рахунку. Ці кошти Мосбі використала для купівлі нерухомості.

Суд також відхилив аргументи захисту про те, що присяжні були введені в оману, зазначивши, що докази щодо використання пенсійних коштів були допустимими та мали значення для визначення наявності «негативних фінансових наслідків».

Звинувачення в шахрайство з іпотекою, скасований апеляційним судом, стосувався листа про «подарунок» на 5000 доларів, який вона подала, беручи позику на покупку нерухомості на Лонгбот-Кі. Прокурори стверджували, що лист неправдиво стверджував, що чоловік Мосбі дає їй подарунок у 5000 доларів на закриття угоди, коли насправді це були її власні гроші.

Мосбі, яка обіймала посаду прокурора з 2015 по 2023 рік, у 2023 році була засуджена до 12 місяців домашнього арешту, 100 годин громадських робіт і трирічного наглядового періоду.

У 2022 році Мосбі подала прохання про президентське помилування. Її підтримала Конгрегаційна чорна кауза в листі до президента Джо Байдена, однак жодного помилування надано не було.

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