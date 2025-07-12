У червні інфляція сповільнилася до 14,3%: які очікування у НБУ

Темпи уповільнення виявилися нижчими за очікування квітневого Інфляційного звіту НБУ.

Джерело фото: ucap.io

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Інфляція в Україні у червні 2025 року знизилася до 14,3% у річному вимірі після піку в травні (15,9%). Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Фактори впливу:

Повернення інфляції до зниження влітку було прогнозованим, зокрема через ефект високої бази порівняння 2024 року. Проте темпи уповільнення виявилися нижчими за очікування квітневого Інфляційного звіту НБУ. Основна причина — різке подорожчання сирих продуктів через весняні заморозки, які скоротили пропозицію.

Фундаментальний інфляційний тиск також залишався значним через зростання витрат бізнесу та активне споживання.

Основні інфляційні тенденції:

Адміністративно регульовані ціни — зростання сповільнилося до 10,9%, зумовлене високою базою порівняння (зокрема підвищенням тарифів на електроенергію в червні 2024 року).

Сирі продукти харчування — подорожчали на 28,7%. Найбільше зросли ціни на кісточкові фрукти, яблука, ягоди та м’ясо. Натомість овочі дорожчали повільніше завдяки новому врожаю та імпорту.

Паливо — ціни зросли на 3,1%, переважно через підвищення вартості бензину та дизелю. Водночас на ринку скрапленого газу спостерігалося цінове послаблення.

Базова інфляція знизилася до 12,1%, що стало наслідком жорсткішої монетарної політики НБУ та стабільного енергозабезпечення.

Послуги — інфляція зменшилася до 14,4% через слабший тиск з ринку праці. Повільніше дорожчали транспортні, телекомунікаційні та персональні послуги.

Непродовольчі товари — темпи зростання зменшилися до 3,6%. Ціни на одяг і взуття залишилися нижчими, ніж торік.

Оброблені продукти — подорожчали на 18,2%, зокрема м’ясні вироби та кава через глобальні ринкові тренди. Натомість зниження темпів подорожчання зафіксовано на хліб, олію та молочку.

Прогноз:

Національний банк очікує подальше зниження інфляції у другому півріччі завдяки впливу монетарних заходів.

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