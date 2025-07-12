Военнослужащий получил 7 лет заключения за дезертирство и угон БТРа

Водитель спецтехники самовольно покинул расположение воинской части, воспользовавшись предлогом заправки бронетранспортера.

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Сумской районный суд приговорил к 7 годам лишения свободы военнослужащего одной из частей Сумской области за дезертирство и незаконное завладение военной техникой.

Как сообщили в ГБР, в январе 2025 года водитель спецтехники самовольно покинул расположение воинской части, воспользовавшись предлогом заправки бронетранспортера. Выехав на БТРе с территории части с оружием, он направился домой в Полтавскую область.

Проехав несколько сотен километров по дорогам общего пользования, военнослужащий оставил бронетранспортер на обочине возле населённого пункта и ушёл спать в лесополосу.

Совместными усилиями Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка мужчина был задержан. БТР и автомат были возвращены в подразделение.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 408 (дезертирство в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 410 (хищение военной техники в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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