Пацієнти можуть отримати компенсацію за лікарську помилку — юристи розповіли, як діяти

Медичні працівники лікують та рятують життя, але іноді їхні дії чи бездіяльність можуть завдати шкоди здоров’ю пацієнта.

Джерело фото: pixabay

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В Україні поняття «лікарська помилка» офіційно не закріплене в законодавстві. Однак на практиці ним називають дії або бездіяльність медичного працівника, які призвели до шкоди здоров’ю пацієнта. У таких випадках медик може нести відповідальність, а пацієнт має право вимагати компенсацію — як матеріальну, так і моральну. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Як діяти в разі лікарської помилки:

Звернутися до керівництва медичного закладу з письмовою заявою.

Подати скаргу до департаменту охорони здоров’я або Міністерства охорони здоров’я.

Якщо наслідки були тяжкими (наприклад, каліцтво чи втрата працездатності) — повідомити поліцію.

Подати позов до суду з вимогою компенсації.

Що вказати у скарзі чи заяві:

Короткий опис ситуації.

Документи або свідчення, що підтверджують факт помилки (наприклад, неправильний діагноз, лікування, трактування результатів обстежень).

Вимоги про відшкодування шкоди.

Що можна компенсувати:

Матеріальну шкоду — витрати на лікування, реабілітацію, медикаменти (за наявності чеків, експертиз тощо).

— витрати на лікування, реабілітацію, медикаменти (за наявності чеків, експертиз тощо). Моральну шкоду — фізичні чи емоційні страждання, приниження гідності (оцінюється у позовній заяві).

Остаточну суму компенсації визначає суд.

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