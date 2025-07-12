Пацієнти можуть отримати компенсацію за лікарську помилку — юристи розповіли, як діяти

12:08, 12 липня 2025
Медичні працівники лікують та рятують життя, але іноді їхні дії чи бездіяльність можуть завдати шкоди здоров’ю пацієнта.
Джерело фото: pixabay
В Україні поняття «лікарська помилка» офіційно не закріплене в законодавстві. Однак на практиці ним називають дії або бездіяльність медичного працівника, які призвели до шкоди здоров’ю пацієнта. У таких випадках медик може нести відповідальність, а пацієнт має право вимагати компенсацію — як матеріальну, так і моральну. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Як діяти в разі лікарської помилки:
- Звернутися до керівництва медичного закладу з письмовою заявою.
- Подати скаргу до департаменту охорони здоров’я або Міністерства охорони здоров’я.
- Якщо наслідки були тяжкими (наприклад, каліцтво чи втрата працездатності) — повідомити поліцію.
- Подати позов до суду з вимогою компенсації.
Що вказати у скарзі чи заяві:
- Короткий опис ситуації.
- Документи або свідчення, що підтверджують факт помилки (наприклад, неправильний діагноз, лікування, трактування результатів обстежень).
- Вимоги про відшкодування шкоди.
Що можна компенсувати:
- Матеріальну шкоду — витрати на лікування, реабілітацію, медикаменти (за наявності чеків, експертиз тощо).
- Моральну шкоду — фізичні чи емоційні страждання, приниження гідності (оцінюється у позовній заяві).
Остаточну суму компенсації визначає суд.
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