Кількість вироків за корупцію в Україні зростає: справи розглядає як ВАКС, так і місцеві суди

В Україні зростає кількість вироків за скоєння корупційних злочинів.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про стійке зростання кількості обвинувальних вироків за корупційні злочини в Україні. Лише у 2024 році суди визнали винними у корупційних кримінальних правопорушеннях або кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із корупцією, 2195 осіб — це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах.

Так, у 2024 році набрали чинності вироки 60 особам у справах про топкорупцію, які розглядав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Для порівняння, у 2021 році таких вироків було лише 24.

Покарання за топкорупцію:

17 осіб отримали реальні терміни позбавлення волі (здебільшого від 5 до 10 років);

34 особи були звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном;

решта — отримали штраф.

У кожній четвертій справі суд ухвалив конфіскувати майно. У більшості випадків засудженим також заборонили обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Найбільше вироків ВАКС виніс за такі злочини:

зловживання владою або службовим становищем;

привласнення, розтрата або заволодіння майном;

одержання неправомірної вигоди;

зловживання впливом.

Водночас справи про корупцію розглядають і загальні місцеві суди, де більшість фігурантів — не публічні службовці. У 2024 році вони визнали винними 2135 осіб, понад 60% із яких — за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основним видом покарання в цих випадках залишається штраф.

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