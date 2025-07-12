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Кількість вироків за корупцію в Україні зростає: справи розглядає як ВАКС, так і місцеві суди

15:19, 12 липня 2025
В Україні зростає кількість вироків за скоєння корупційних злочинів.
Кількість вироків за корупцію в Україні зростає: справи розглядає як ВАКС, так і місцеві суди
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про стійке зростання кількості обвинувальних вироків за корупційні злочини в Україні. Лише у 2024 році суди визнали винними у корупційних кримінальних правопорушеннях або кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із корупцією, 2195 осіб — це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах.

Так, у 2024 році набрали чинності вироки 60 особам у справах про топкорупцію, які розглядав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Для порівняння, у 2021 році таких вироків було лише 24.

Покарання за топкорупцію:

  • 17 осіб отримали реальні терміни позбавлення волі (здебільшого від 5 до 10 років);
  • 34 особи були звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном;
  • решта — отримали штраф.
    У кожній четвертій справі суд ухвалив конфіскувати майно. У більшості випадків засудженим також заборонили обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Найбільше вироків ВАКС виніс за такі злочини:

  • зловживання владою або службовим становищем;
  • привласнення, розтрата або заволодіння майном;
  • одержання неправомірної вигоди;
  • зловживання впливом.

Водночас справи про корупцію розглядають і загальні місцеві суди, де більшість фігурантів — не публічні службовці. У 2024 році вони визнали винними 2135 осіб, понад 60% із яких — за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основним видом покарання в цих випадках залишається штраф.

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