Кількість вироків за корупцію в Україні зростає: справи розглядає як ВАКС, так і місцеві суди

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про стійке зростання кількості обвинувальних вироків за корупційні злочини в Україні. Лише у 2024 році суди визнали винними у корупційних кримінальних правопорушеннях або кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із корупцією, 2195 осіб — це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах.
Так, у 2024 році набрали чинності вироки 60 особам у справах про топкорупцію, які розглядав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Для порівняння, у 2021 році таких вироків було лише 24.
Покарання за топкорупцію:
Найбільше вироків ВАКС виніс за такі злочини:
Водночас справи про корупцію розглядають і загальні місцеві суди, де більшість фігурантів — не публічні службовці. У 2024 році вони визнали винними 2135 осіб, понад 60% із яких — за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основним видом покарання в цих випадках залишається штраф.
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