Спустя четыре года после релиза Windows 11 впервые обошла «десятку»

Windows 11 стала самой распространённой настольной операционной системой — за несколько месяцев до окончания поддержки Windows 10.

Источник фото: Windows Central / Zac Bowden

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Впервые с момента своего запуска в 2021 году Windows 11 обогнала Windows 10 по популярности среди настольных ОС. По данным StatCounter, на которые ссылается Windows Central, доля Windows 11 на рынке достигла 52%, тогда как у Windows 10 — 44,59%. Об этом сообщает The Verge.

Это произошло всего за несколько месяцев до официального завершения поддержки Windows 10, намеченного на 14 октября 2025 года. Несмотря на то, что еще в сентябре 2023 года Windows 11 стала самой популярной ОС среди ПК-геймеров, в целом темпы ее внедрения были медленнее по сравнению с предыдущей версией.

Одна из причин — более жесткие системные требования к Windows 11. Хотя обновление с Windows 10 было бесплатным, многие устройства не соответствовали требованиям по процессору и безопасности. Это заставило Microsoft продвигать обновление с помощью полноэкранных уведомлений, призывая пользователей обновить устаревшее оборудование.

В настоящее время Microsoft предлагает пользователям Windows 10 один год бесплатных обновлений безопасности — при условии включения Windows Backup и синхронизации папки «Документы» с OneDrive. В противном случае продление обновлений обойдется в $30 в год или 1000 баллов Microsoft Rewards.

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