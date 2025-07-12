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Держслужбовці, які постраждали від обстрілів, можуть отримати грошову допомогу: які суми передбачено

15:01, 12 липня 2025
Подати заяву можна через Пенсійний фонд — особисто або онлайн.
Держслужбовці, які постраждали від обстрілів, можуть отримати грошову допомогу: які суми передбачено
Джерело фото: Альбертас Тамашаускас
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Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії Україна зазнала непоправних втрат — гинуть і зазнають поранень цивільні люди, зокрема ті, хто щодня виконував свою роботу під обстрілами.

Як вказують у Мінсоцполітики, держава передбачила одноразову грошову допомогу працівникам об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, які отримали інвалідність після поранення/каліцтва/захворювання, пов’язаного з виконанням службових обов’язків в районах бойових дій чи в районах, що піддавалися бомбардуванням/авіаударам/ іншим збройним нападам, держава забезпечує виплату одноразової грошової допомоги. Якщо ж людина загинула, – цю допомогу отримають члени сім’ї.

Призначається:

  • працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії рф проти України в районах проведення воєнних (бойових) дій після 24 лютого 2022 року або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам
  • або членам сім'ї, якщо людина загинул чи померла через описані вище трагічні обставини

До членів сімей загиблих (померлих) осіб належать:

  • діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) людини та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких цю людину за її життя було позбавлено батьківських прав;
  • один із подружжя, який пережив людину, яка загинула;
  • батьки (усиновлювачі) загиблого чи загиблої, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час загибелі або смерті;
  • внуки людини, яка загинула, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки також загинули або померли;
  • жінка (чоловік), з якою (з яким) людина, яка загинула, проживали однією сім’єю, навіть, якщо вони не перебували у шлюбі між собою (за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);
  • утриманці загиблої (померлої) людини, визначені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Розмір

1) особам з інвалідністю I групи - 800 тисяч гривень;

2) особам з інвалідністю II групи - 500 тисяч гривень;

3) особам з інвалідністю III групи - 200 тисяч гривень;

4) у разі загибелі (смерті) - 1 мільйон гривень.

Як отримати

  • офлайн Подати до територіального органу Пенсійного фонду України відповідну заяву про призначення і виплату допомоги і необхідні документи (їх повний перелік – у пункті 10 Порядку призначення виплат).Це можна зробити протягом трьох років з дня виникнення права на допомогу.
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. У такому разі до заяви додаються скановані копії документів, а для підписання використовується електронний підпис.

Якщо отримувачів допомоги декілька

Допомога виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення і виплату (якщо відсутнє інше особисте розпорядження померлого).

Якщо раніше ви вже отримали одноразову страхову виплату або компенсацію за шкоду життю і здоров'ю меншого розміру

Якщо раніше – до набрання чинності Закону України про запровадження цієї грошової виплати – ви вже отримали одноразову страхову виплату чи одноразову компенсацію за шкоду життю та здоров’ю, завдану внаслідок військової агресії рф проти України, відповідно до інших нормативно-правових актів і в розмірі меншому, ніж передбачено цим Законом, ви маєте право на виплату різниці між сумою, визначеною цим Законом, та отриманою раніше сумою.

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