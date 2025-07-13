Українцям нагадали, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону

07:54, 13 липня 2025
Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.
Головний сервісний центр МВС пояснив, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону.
Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.
Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб ввезений з-за кордону обов’язково має пройти експертне дослідження. Під час даної процедури фахівець Експертної служби МВС перевіряє справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.
Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:
- паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації – договір купівлі-продажу);
- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
- сертифікат відповідності;
- висновок про експертне дослідження транспортного засобу.
Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.
У сервісному центрі МВС:
- прозора та швидка процедура реєстрації;
- можливість попереднього запису онлайн;
- офіційні консультації та допомога у складних випадках;
- контроль за безпекою: всі авто проходять перевірку по базам даних.
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