Українцям нагадали, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону

Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону.

Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.

Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб ввезений з-за кордону обов’язково має пройти експертне дослідження. Під час даної процедури фахівець Експертної служби МВС перевіряє справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.

Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:

паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації – договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

сертифікат відповідності;

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.

У сервісному центрі МВС:

прозора та швидка процедура реєстрації;

можливість попереднього запису онлайн;

офіційні консультації та допомога у складних випадках;

контроль за безпекою: всі авто проходять перевірку по базам даних.

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