Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Українцям нагадали, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону

07:54, 13 липня 2025
Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.
Українцям нагадали, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС пояснив, як зареєструвати вживаний автомобіль з-за кордону.

Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.

Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб ввезений з-за кордону обов’язково має пройти експертне дослідження. Під час даної процедури фахівець Експертної служби МВС перевіряє справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.

Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:

  • паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);
  • документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації – договір купівлі-продажу);
  • реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
  • сертифікат відповідності;
  • висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.

У сервісному центрі МВС:

  • прозора та швидка процедура реєстрації;
  • можливість попереднього запису онлайн;
  • офіційні консультації та допомога у складних випадках;
  • контроль за безпекою: всі авто проходять перевірку по базам даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

«Дякую, Ваша величносте!», – члени Ради правосуддя публічно посварилися через відпустки, службові автомобілі і закордонні відрядження

Атмосфера у колективі Вищої ради правосуддя, схоже, є далекою від ідеальної.

Арахамія та Підласа зареєстрували альтернативний законопроект про збільшення видатків на оборону

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа внесла альтернативний урядовому законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік.

Громадяни РФ та Білорусі не можуть звільнитися з війська, бо з ними підписали контракти на службу як з громадянами України – Військовий омбудсман ініціювала перевірку

Військовий омбудсман Ольга Решетилова ініціювала перевірку правомірності та обставин зарахування до особового складу однієї з військових частин ТрО громадян Росії та Білорусі.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – законопроект

За військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності – депутати внесли законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області