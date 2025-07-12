У Чернівцях оголошено день жалоби — поліція фіксує наслідки нічної атаки дронами та ракетою

Внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні споруди та автомобілі.

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Вночі РФ здійснила масований обстріл Чернівецької області з використанням безпілотників та ракети. Внаслідок атаки у місті Чернівці загинули щонайменше двоє людей, ще 14 осіб зазнали поранень. Про це повідомили у Нацполіції.

За попередніми даними, уламки збитих ворожих цілей спричинили пошкодження житлових будинків, адміністративних приміщень, магазинів і автомобілів.

У місті оголошено день жалоби — 13 липня. Міський голова Роман Клічук повідомив про скасування всіх масових заходів на території Чернівців.

Постраждалим мешканцям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку.

«Забезпечимо продуктами харчування, водою, засобами гігієни, надаємо медичну і психологічну допомогу», - вказали в ОВА.

На місцях обстрілів триває робота слідчо-оперативних груп, криміналістів, вибухотехніків, рятувальників і медиків. Розгорнуто міжвідомчий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

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