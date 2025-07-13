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В ТЦК разъяснили вопрос восстановления удостоверения УБД

07:36, 13 июля 2025
Основанием для замены удостоверения является решение Комиссии, которая предоставила статус участника боевых действий соответствующему лицу, или заверенные в установленном законодательством порядке их копии.
В ТЦК разъяснили вопрос восстановления удостоверения УБД
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Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос восстановления удостоверения УБД.

Основанием для замены удостоверения (Инструкция о порядке выдачи в Министерстве обороны Украины удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков «Ветеран войны – участник боевых действий» и листов талонов на право получения ветеранами войны проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости, утвержденная приказом Министерства обороны Украины от 10 ноября 2022 года № 369, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21 ноября 2022 года за № 1441/3878) является Решение (выписка из протокола) Комиссии, предоставившей статус участника боевых действий соответствующему лицу, или заверенные в установленном порядке их копии.

«Если вы проходите военную службу, обратитесь в службу персонала воинской части. Если уволены – в ТЦК и СП по месту регистрации (состояния на воинском учете)», – заявили в ТЦК.

К рапорту (заявлению) лица для получения нового удостоверения прилагаются:

  1. Если удостоверение стало непригодным к использованию:
  • решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;
  • копия удостоверения;
  • непригодное к использованию удостоверение;
  • лист талонов и его копия;
  • копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);
  • две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70 % фотографии.
  1. В связи с утерей (хищением):
  • решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;
  • документ, подтверждающий подачу и регистрацию заявления в Национальной полиции о потере (хищении) удостоверения;
  • опубликованное объявление в печатных средствах массовой информации о недействительности утерянного (похищенного) удостоверения (с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, а также серии и номера удостоверения);
  • копия утерянного (похищенного) удостоверения (при наличии);
  • лист талонов и его копия;
  • копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);
  • две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70 % фотографии.

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ВСУ ТЦК УБД

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