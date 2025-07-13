Налог на недвижимость в 2025 году — в ГНС напомнили, как рассчитывается и когда платить

Налоговая служба отправляет уведомление-решение о начислении налога в частную часть Электронного кабинета налогоплательщика или почтой заказным письмом.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило владельцам жилой недвижимости в Украине, что в 2025 году следует уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2024 налоговый (отчетный) год.

«Этот налог не новый, однако ежегодно изменяются ставки, пороговые площади и суммы начислений в зависимости от законодательных норм и решений органов местного самоуправления», — подчеркнули в налоговой.

ГНС отмечает, что обязанность по уплате возникает у тех владельцев, чья жилая недвижимость превышает установленные Налоговым кодексом пределы. Согласно подпункту 266.1.1 пункта 266.1 статьи 266 НКУ, это:

квартиры площадью более 60 кв. м;

жилые дома — более 120 кв. м;

разные типы жилья (квартира + дом) совокупно — более 180 кв. м.

Решение о размере ставки принимает местный совет. Он может устанавливать разные ставки в зависимости от типа объекта и места его расположения, но не более 1,5 % от размера минимальной заработной платы за 1 кв. м (по состоянию на 1 января отчетного года). В 2024 году минимальная зарплата составляла 7100 грн, следовательно, максимальная ставка на 2025 год — 106,50 грн/кв. м.

Налоговая служба направляет уведомление-решение о начислении налога в частную часть Электронного кабинета налогоплательщика или почтой заказным письмом.

Владелец имеет 60 календарных дней с момента получения уведомления для добровольной уплаты.

В случае выявления неточностей в уведомлении-решении плательщику следует обратиться в налоговый орган для проведения сверки данных. По результатам сверки, в случае подтверждения расхождений, сумма налога будет пересчитана, а предыдущее уведомление-решение — аннулировано или заменено новым.

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