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Рекордная спецконфискация средств: суд постановил взыскать с онлайн-казино «Pin-Up» 2,6 млрд грн

12:26, 12 июля 2025
Суд применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP».
Рекордная спецконфискация средств: суд постановил взыскать с онлайн-казино «Pin-Up» 2,6 млрд грн
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Шевченковский районный суд Киева принял решение о взыскании в государственный бюджет 2,6 млрд грн в рамках специальной конфискации активов компании, работавшей под брендом онлайн-казино «Pin-Up». Это — самая крупная сумма спецконфискации средств в истории Украины, сообщает Государственное бюро расследований.

Суд также утвердил соглашение между прокурором и директором онлайн-казино, который признал вину в ряде тяжких преступлений.

Он осужден на пять лет с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за:

  • ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины);
  • участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
  • умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
  • легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как отмечают в ГБР, в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино сотрудники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве выявили факты пособничества представителей данной компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Также в рамках расследования о подозрении сообщено руководству Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также владельцам «Pin-Up». Им инкриминируется пособничество государству-агрессору и незаконное хранение наркотических средств.

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Киев Шевченковский райсуд ГБР конфискация

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