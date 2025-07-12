В Резерв+ произошел сбой — приложение не работает

Ряд пользователей жалуется, что наблюдается сбой в работе приложения для военнообязанных.

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Пользователи «Резерв+» сообщают о сбоях в работе мобильного приложения, из-за которых невозможно войти в систему. В то же время у ряда граждан все загружается.

Причины сбоя пока неизвестны.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о временных трудностях с авторизацией в приложении «Резерв+». Причиной стало повышенное нагрузка на систему, что замедляет вход пользователей.

В ведомстве заверили, что специалисты уже работают над устранением проблемы и восстановлением стабильной работы сервиса.

При этом в Минобороны подчеркнули, что ранее сгенерированные PDF-документы из «Резерв+» остаются действительными — ими можно пользоваться при проверках наравне с бумажными аналогами.

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