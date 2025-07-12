В ОК «Юг» опровергли слухи о задержании бывшего узника Кремля Андрея Коломийца

Командование прокомментировало информацию о якобы задержании Андрея Коломийца после освобождения из российского заключения – говорят, его пригласили в ТЦК для внесения данных.

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Оперативное командование «Юг» официально прокомментировало распространенную в медиа информацию о якобы задержании представителями ТЦК и СП бывшего политического заключенного Андрея Коломийца.

В заявлении указано, что после прибытия в Украину Андрея Коломийца пригласили в Белгород-Днестровский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одесской области — исключительно с целью внесения его данных в электронную систему учета.

В ОК «Юг» подчеркнули, что во время этого визита не было никакого принуждения или давления: «Все действия происходили исключительно в рамках действующего законодательства. После завершения всех необходимых процедур гражданин Андрей Коломиец продолжил свою поездку».

Также там отметили, что Андрей Коломиец имеет законное право на отсрочку от службы — как гражданское лицо, находившееся в российском плену. Его могут призвать только по добровольному согласию.

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