Практика судов
  1. В Украине

В ОК «Юг» опровергли слухи о задержании бывшего узника Кремля Андрея Коломийца

12:54, 12 июля 2025
Командование прокомментировало информацию о якобы задержании Андрея Коломийца после освобождения из российского заключения – говорят, его пригласили в ТЦК для внесения данных.
В ОК «Юг» опровергли слухи о задержании бывшего узника Кремля Андрея Коломийца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оперативное командование «Юг» официально прокомментировало распространенную в медиа информацию о якобы задержании представителями ТЦК и СП бывшего политического заключенного Андрея Коломийца.

В заявлении указано, что после прибытия в Украину Андрея Коломийца пригласили в Белгород-Днестровский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одесской области — исключительно с целью внесения его данных в электронную систему учета.

В ОК «Юг» подчеркнули, что во время этого визита не было никакого принуждения или давления: «Все действия происходили исключительно в рамках действующего законодательства. После завершения всех необходимых процедур гражданин Андрей Коломиец продолжил свою поездку».

Также там отметили, что Андрей Коломиец имеет законное право на отсрочку от службы — как гражданское лицо, находившееся в российском плену. Его могут призвать только по добровольному согласию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК отсрочка воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие судом отказа от иска от представителя без проверки объема его полномочий является нарушением процессуального права – Верховный Суд

Суд должен проверить объем полномочий представителя и выяснить действительную волю истца.

Помощники судей и секретари судебных заседаний смогут получать данные из Демографического и других реестров – законопроект

Для целей определения подсудности, а также идентификации участников судебного процесса, помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

За СБУ закрепят право разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина

К принятию в целом рекомендован законопроект, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Законом об академической добросовестности за сотрудниками секретариата НАОКВО закрепят право на отсрочку от призыва

Законопроект об академической добросовестности предусматривает, что право на отсрочку получат члены Нацагентства по обеспечению качества высшего образования и определенные сотрудники его секретариата.

Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області