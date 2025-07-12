Для контролю ідентифікації для пенсіонерів запустили новий сервіс на порталі Пенсійного фонду

Сервіс дозволяє швидко перевірити, чи пройшов користувач ідентифікацію — що є підставою для продовження пенсійних виплат.

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У особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з’явився новий сервіс для користувачів зі статусом «пенсіонер» — «Моя ідентифікація». У ньому розділі зазначено:

дату останньої ідентифікації;

джерело, через яке вона була проведена (наприклад, банк).

Сервіс дозволяє швидко перевірити, чи пройшов користувач ідентифікацію — що є підставою для продовження пенсійних виплат.

Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або ще жодного разу її не проходив, поля «Дата» та «Джерело» в сервісі будуть порожніми.

Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків.

Крок 1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крок 2. Авторизуватися одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійти в особистий кабінет.

Крок 3. У меню ліворуч обрати рубрику «Моя ідентифікація».

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