Україна та ЄБРР підписали Меморандум щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні

Україна та ЄБРР підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки України.
Меморандумом передбачено:
▪️ створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;
▪️ участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;
▪️ залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;
▪️ запуск нової фондової біржі;
▪️ оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.
У відомстві підкреслили, що метою Меморандуму є зробити український ринок капіталу ефективним, прозорим і привабливим для інвесторів.
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