Україна та ЄБРР підписали Меморандум щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні

Меморандумом передбачено створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку.

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Україна та ЄБРР підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Меморандумом передбачено:

▪️ створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;

▪️ участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;

▪️ залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;

▪️ запуск нової фондової біржі;

▪️ оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.

У відомстві підкреслили, що метою Меморандуму є зробити український ринок капіталу ефективним, прозорим і привабливим для інвесторів.

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