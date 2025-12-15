Как изменятся выплаты на детей в 2026 году — этапы и суммы

Стало известно, каким в 2026 году будет размер помощи в период беременности, при рождении ребенка и какой будет поддержка в период ухода за ребенком.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как изменятся выплаты на детей.

Закон Украины от 05.11.2025 № 4681-IX предусматривает увеличение выплат для семей с детьми, чтобы помочь совмещать материнство (отцовство) с профессиональной деятельностью.

Государство будет помогать семьям на каждом этапе — от беременности до первого класса ребенка.

ПОМОЩЬ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

Право на помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Помощь предоставляется в размере 7000 гривен из расчета на месяц.

ПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Право на помощь при рождении ребенка имеет один из родителей ребенка, опекун (в случае установления опеки над ребенком), с которым ребенок постоянно проживает и который подал заявление о назначении такой помощи.

Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка выплачивается единовременно в размере 50 000 гривен.

«Пакет малыша» — единовременная натуральная помощь, является безвозвратной адресной социальной помощью, которая предоставляется получателю в натуральной форме либо в виде денежной компенсации по выбору одного из родителей.

Размер компенсации составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату рождения ребенка. В 2026 году — 7689 грн (2563,00 грн × 3).

ПОДДЕРЖКА В ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ

Право на помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года имеет мать или другой законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им одного года.

Помощь назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам либо выплаты помощи в связи с беременностью и родами до достижения ребенком одного года.

Размер помощи устанавливается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, для ухода за ребенком с инвалидностью — определяется с применением коэффициента 1,5.

В 2026 году помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года предоставляется в размере 7000 гривен, для ухода за ребенком с инвалидностью — в размере 10 500 гривен.

Право на помощь по уходу за ребенком «єЯсла» имеет мать или другой законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей, представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляли уход за ребенком и приступили к работе в режиме полного рабочего времени.

Помощь назначается с месяца, следующего после достижения ребенком одного года, до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Размер помощи устанавливается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, для ухода за ребенком с инвалидностью — определяется с применением коэффициента 1,5.

С 2027 года помощь по уходу за ребенком «єЯсла» предоставляется в размере 8000 гривен, для ухода за ребенком с инвалидностью — в размере 12 000 гривен.

Ежемесячная денежная выплата «єСадок» назначается для обеспечения ухода за детьми в возрасте от трех до шести лет, а для детей с особыми образовательными потребностями — до семи (восьми) лет, если мать или другой законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей, представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляли уход за ребенком, приступили к работе в режиме полного рабочего времени.

В 2028 году размер ежемесячной денежной выплаты «єСадок» составит 8000 грн.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ УЧЕНИКАМ ПЕРВОГО КЛАССА «ПАКЕТ ШКОЛЬНИКА»

Право на получение услуги по предоставлению единовременной денежной помощи ученикам первых классов «Пакет школьника» имеет один из родителей либо другой законный представитель ребенка.

Единовременная денежная помощь ученикам первого класса «Пакет школьника» назначается на каждого ребенка.

Размер помощи устанавливается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

В 2026 году размер единовременной денежной помощи составит 5000 гривен.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

