В Кишиневе в элитном отеле зафиксирована вспышка сальмонеллеза: среди пострадавших — сотрудники МИД

Заболевание зафиксировали после массовых мероприятий в отеле.

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В Кишиневе в отеле Radisson Blu Leogrand зафиксирована вспышка сальмонеллеза. На данный момент у 12 человек, заболевших после проживания или участия в мероприятиях в этом отеле, подтвержден диагноз. Об этом сообщает Newsmaker.

Ранее сообщалось, что с подозрением на сальмонеллез были госпитализированы 26 человек после участия в мероприятиях, проходивших в Radisson Blu Leogrand. На данный момент лабораторно подтверждено 12 случаев. Среди пострадавших — как постояльцы отеля, так и гости мероприятий, которые там проводились.

В Министерстве иностранных дел Молдовы подтвердили, что несколько сотрудников ведомства были среди участников мероприятий в отеле и после этого обратились за медицинской помощью.

После запроса Newsmaker в МИД подтвердили, что министр иностранных дел Михай Попшой присутствовал на приеме, однако отметили, что он не употреблял там еду или напитки и чувствует себя хорошо.

В МИД также сообщили, что несколько сотрудников министерства присутствовали на приеме, организованном посольством Израиля. После мероприятия у части из них появились симптомы отравления, после чего они обратились за медицинской помощью.

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