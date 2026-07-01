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Женщина сливала в Viber-канале данные о ТЦК и полиции на Черниговщине: как ее наказал суд

18:58, 1 июля 2026
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Обвиняемая регулярно публиковала в Viber сообщения о местонахождении сотрудников полиции и военнослужащих во время проведения мобилизационных мероприятий.
Женщина сливала в Viber-канале данные о ТЦК и полиции на Черниговщине: как ее наказал суд
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 В Черниговской области суд признал виновной жительницу города Прилуки, которая администрировала Viber-канал с информацией о перемещении правоохранителей и представителей территориального центра комплектования (ТЦК) во время проведения мобилизационных мероприятий.

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Обстоятельства дела

Как указано в приговоре суда № 742/4628/25, в 2024 году женщина стала администратором Viber-канала, который по состоянию на 11 ноября того же года насчитывал около 10 тысяч участников. В сообществе регулярно публиковались сообщения о местонахождении сотрудников полиции и военнослужащих, привлечённых к мероприятиям по мобилизации в Прилуках и Прилукском районе.

Согласно материалам дела, такие публикации позволяли военнообязанным избегать вручения повесток и фактически препятствовали выполнению мобилизационных задач. Обвиняемая также модерировала канал — удаляла сообщения, не соответствующие тематике, и блокировала пользователей.

Решение суда

В судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась, подтвердив факт администрирования канала и размещения соответствующих сообщений.

Суд квалифицировал её действия по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной деятельности ВСУ) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил её от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год. 

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суд судебная практика ТЦК мобилизация

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