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Мужчина просил обязать соседа срубить деревья из-за тени, падающей на его огород, но суд отказал из-за отсутствия одного документа

18:22, 1 июля 2026
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Непредставление правоустанавливающих документов стало ключевым основанием для вынесения решения.
Мужчина просил обязать соседа срубить деревья из-за тени, падающей на его огород, но суд отказал из-за отсутствия одного документа
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Лановецкий районный суд Тернопольской области рассмотрел дело по иску владельца жилого дома к соседу об устранении препятствий в пользовании имуществом, которые, по утверждению истца, создавали зеленые насаждения.

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Обстоятельства дела

Истец обосновывал свои требования тем, что зеленые насаждения, растущие на земельном участке ответчика, затеняют его земельный участок, что делает невозможным его эффективное использование. 3 июня 2025 года истец обратился в Борсуковский сельский совет Кременецкого района Тернопольской области с заявлением об урегулировании конфликта. 1 июля 2025 года сельским советом было проведено комиссионное обследование зеленых насаждений. В ответе на заявление истцу были разъяснены его права, предусмотренные статьей 105 Земельного кодекса Украины. 22 октября 2025 года комиссией был составлен акт обследования зеленых насаждений, по результатам которого было установлено расположение деревьев на земельном участке ответчика на определенном расстоянии от границы, а также частичное вторжение ветвей на соседний земельный участок.

Представитель ответчика в отзыве на исковое заявление просил отказать в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не предоставил документов, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком. Акт обследования зеленых насаждений не содержит информации о конкретных нарушениях прав истца. Кроме того, в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Украины собственники и землепользователи земельных участков имеют право самостоятельно обрезать корни деревьев и кустарников, проникающие с соседнего земельного участка, если такое проникновение препятствует использованию земельного участка по целевому назначению.

Что решил суд

Лановецкий районный суд Тернопольской области рассмотрел дело № 602/1002/25 и вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Суд установил, что истец является собственником жилого дома и землепользователем земельного участка. Вместе с тем истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение права собственности или права пользования земельным участком, в отношении которого заявлены требования об устранении препятствий. Без подтверждения права на земельный участок и его границ суд лишен возможности установить факт нарушения прав истца.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Украины в случае проникновения корней и ветвей деревьев с одного земельного участка на другой собственники и землепользователи земельных участков имеют право самостоятельно обрезать корни деревьев и кустарников, проникающие с соседнего земельного участка, если такое проникновение препятствует использованию земельного участка по целевому назначению. Такая норма не требует для этого наличия судебного решения.

Учитывая недоказанность заявленных требований, исковые требования не подлежат удовлетворению.

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суд Тернополь

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