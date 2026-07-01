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Цены производителей выросли на 45,2%: как это может повлиять на стоимость товаров и услуг

18:40, 1 июля 2026
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Госстат зафиксировал рост цен производителей промышленной продукции на 45,2% в год, а в налоговом комитете объяснили, как это может повлиять на потребительские цены.
Цены производителей выросли на 45,2%: как это может повлиять на стоимость товаров и услуг
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Цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2026 года выросли на 1,2% по сравнению с апрелем, а в годовом измерении — на 45,2%. Об этом, ссылаясь на данные Госстата, сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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В комитете отметили, что высокая промышленная инфляция свидетельствует об удорожании производства продукции. Со временем это влияет и на потребительские цены, поскольку рост расходов бизнеса, в частности на электроэнергию и логистику, постепенно закладывается в стоимость товаров и услуг.

Как подчеркнули в комитете, в мае потребительские цены увеличились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,2% в годовом измерении. При этом часть дополнительных расходов бизнес берет на себя, что снижает прибыльность предприятий и ограничивает их возможности инвестировать, расширять производство и ускорять восстановление промышленности.

В комитете также обратили внимание, что промышленные цены растут неравномерно. Наибольшее удорожание зафиксировано в энергетике: поставка электроэнергии за год почти удвоилась. В перерабатывающей промышленности цены выросли на 13,4%. Существенное повышение цен также наблюдается в производстве кокса и продуктов нефтепереработки, химической продукции и электрического оборудования.

В то же время, согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2027–2029 годы, темпы роста цен производителей должны постепенно замедляться. Базовый сценарий предусматривает снижение соответствующего показателя со 110,3% в 2027 году до 107,4% в 2029 году.

В комитете заявили, что для достижения таких показателей необходимо реализовать комплекс мер по поддержке бизнеса. Речь идет о расширении доступных программ финансирования производителей, инвестициях в энергетику и инфраструктуру, развитии перерабатывающей промышленности, поддержке оборонно-промышленного комплекса как отрасли с высоким экспортным потенциалом, а также привлечении частного капитала к проектам восстановления.

Отдельную роль в этом, отметили в комитете, должно сыграть Национальное учреждение развития, а внедрение таких механизмов не стоит откладывать, поскольку сильный украинский бизнес станет основой послевоенного восстановления страны.

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Украина Госстат продукты цены

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