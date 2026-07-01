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В Днепре судьи обсудили применение международных трудовых норм в судебной практике

13:10, 1 июля 2026
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Участие в обучении приняли судьи, помощники судей и работники аппаратов местных и апелляционных судов.
В Днепре судьи обсудили применение международных трудовых норм в судебной практике
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В Днепре состоялся вебинар «Применение международных трудовых норм в судебной практике», организованный Днепровским региональным отделением Национальной школы судей Украины. Мероприятие было посвящено вопросам применения международных трудовых стандартов, которые приобретают все большее значение для формирования единой и последовательной судебной практики.

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Участие в обучении приняли судьи, помощники судей и работники аппаратов местных и апелляционных судов. Целью мероприятия стало повышение профессиональной осведомленности участников относительно применения международных трудовых стандартов, конвенций Международной организации труда (МОТ) и их использования в правоприменительной деятельности.

Одним из тренеров и спикеров вебинара стал судья-спикер Днепропетровского окружного административного суда, доктор юридических наук, профессор Василий Ильков. Как сертифицированный тренер Международной организации труда, он поделился практическим опытом применения международных трудовых норм при осуществлении правосудия и подчеркнул важность использования международных стандартов для обеспечения эффективной защиты трудовых прав граждан.

Обучение также проводили судья Индустриального районного суда города Днепра Анастасия Михальченко, судья Харьковского апелляционного суда Виктор Яцина, судья Слободского районного суда города Харькова Светлана Ященко, судья Сиховского районного суда города Львова Ольга Бойко и председатель Благовещенского районного суда Кировоградской области Алена Терновенко.

Во время вебинара участники рассмотрели вопросы применения международных трудовых норм, положения конвенций Международной организации труда и особенности их имплементации в национальное законодательство и судебную практику.

Отдельное внимание было уделено общим принципам международных трудовых норм, международным стандартам недискриминации, безопасности и гигиены труда, а также содержанию и структуре Конвенций МОТ № 155 и № 158.

Организаторы отмечают, что подобные образовательные мероприятия способствуют повышению квалификации представителей судебной системы, унификации подходов к применению международных трудовых норм и укреплению принципа верховенства права.

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