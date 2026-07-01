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Вік повноліття та сексуальної згоди хочуть підвищити до 21 року: у чому причина

15:43, 1 липня 2026
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Ініціатива передбачає підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року з урахуванням сучасних наукових досліджень і міжнародного досвіду.
Вік повноліття та сексуальної згоди хочуть підвищити до 21 року: у чому причина
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У більшості європейських країн повноліття настає у 18 років, тоді ж громадяни набувають повного обсягу цивільних і політичних прав. Водночас вік сексуальної згоди в країнах Європи відрізняється залежно від національного законодавства і зазвичай становить від 14 до 18 років. А в Україні з'явилася ініціатива розпочати обговорення можливого перегляду цих вікових меж.

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На сайті уряду зареєстровано електронну петицію, у якій пропонується розглянути можливість внесення змін до законодавства щодо підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року.

Автор петиції зазначає, що сучасні дослідження у сфері психології та нейробіології свідчать: повне формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень, нерідко триває до 20–25 років.

На думку автора, хоча з 18 років громадяни набувають більшості прав та обов'язків, частина молодих людей у цьому віці все ще може залишатися більш уразливою до психологічного тиску, маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб.

Також у тексті петиції зазначається, що резонансні випадки сексуального насильства, використання уразливого становища молодих людей та інші злочини проти статевої свободи стали підставою для обговорення можливих додаткових механізмів їхнього захисту.

Які зміни пропонується розглянути

У петиції зазначається, що підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року, на думку автора, могло б:

  • посилити захист молодих людей від сексуальної експлуатації та примусу;
  • зменшити ризик використання психологічної та соціальної переваги старшими особами;
  • врахувати сучасні наукові знання про розвиток людини;
  • започаткувати широке суспільне обговорення щодо балансу між особистою свободою та захистом молоді.

Автор петиції просить створити експертну комісію за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників.

Також пропонується провести комплексне наукове та правове дослідження щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року.

Крім того, автор просить розглянути можливість внесення змін до законодавства щодо віку сексуальної згоди з урахуванням сучасних наукових даних, міжнародного досвіду та конституційних прав людини.

Окремо пропонується провести широке громадське обговорення за участю наукової спільноти, профільних органів державної влади та громадськості до ухвалення будь-яких законодавчих змін.

У тексті петиції №41/010223-26еп наголошується, що її метою є не обмеження прав громадян, а посилення захисту молодих людей від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та інших форм зловживань, а також приведення українського законодавства у відповідність до сучасних наукових знань і суспільних викликів.

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Кабінет Міністрів України Україна петиція

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