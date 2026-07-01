Возраст совершеннолетия и сексуального согласия хотят повысить до 21 года: в чем причина

Инициатива предполагает повышение возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года с учетом современных научных исследований и международного опыта.

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В большинстве европейских стран совершеннолетие наступает в 18 лет, и именно с этого возраста граждане приобретают полный объем гражданских и политических прав. В то же время возраст сексуального согласия в странах Европы отличается в зависимости от национального законодательства и обычно составляет от 14 до 18 лет. А в Украине появилась инициатива начать обсуждение возможного пересмотра этих возрастных границ.

На сайте правительства зарегистрирована электронная петиция, в которой предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство относительно повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года.

Автор петиции отмечает, что современные исследования в области психологии и нейробиологии свидетельствуют: полное формирование участков головного мозга, отвечающих за самоконтроль, оценку рисков, долгосрочное планирование и принятие взвешенных решений, нередко продолжается до 20–25 лет.

По мнению автора, хотя с 18 лет граждане приобретают большинство прав и обязанностей, часть молодых людей в этом возрасте все еще может оставаться более уязвимой к психологическому давлению, манипуляциям и эксплуатации со стороны старших лиц.

Также в тексте петиции отмечается, что резонансные случаи сексуального насилия, использования уязвимого положения молодых людей и другие преступления против половой свободы стали основанием для обсуждения возможных дополнительных механизмов их защиты.

Какие изменения предлагается рассмотреть

В петиции отмечается, что повышение возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года, по мнению автора, могло бы:

усилить защиту молодых людей от сексуальной эксплуатации и принуждения;

уменьшить риск использования психологического и социального преимущества старшими лицами;

учесть современные научные знания о развитии человека;

начать широкое общественное обсуждение относительно баланса между личной свободой и защитой молодежи.

Автор петиции просит создать экспертную комиссию с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов, представителей общественных организаций и правозащитников.

Также предлагается провести комплексное научное и правовое исследование относительно целесообразности повышения возраста совершеннолетия до 21 года.

Кроме того, автор просит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство относительно возраста сексуального согласия с учетом современных научных данных, международного опыта и конституционных прав человека.

Отдельно предлагается провести широкое общественное обсуждение с участием научного сообщества, профильных органов государственной власти и общественности до принятия каких-либо законодательных изменений.

В тексте петиции №41/010223-26эп подчеркивается, что ее целью является не ограничение прав граждан, а усиление защиты молодых людей от сексуальной эксплуатации, психологического давления и других форм злоупотреблений, а также приведение украинского законодательства в соответствие с современными научными знаниями и общественными вызовами.

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