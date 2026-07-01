КХС ВС: повторное отчуждение доли связанному лицу после фраудаторного договора также является фраудаторным

Повторное отчуждение должником доли в обществе в пользу связанного лица при обстоятельствах, когда аналогичный договор уже был признан фраудаторным, также является фраудаторным договором, а кредитор имеет право требовать как признания договора недействительным, так и истребования доли – КХС ВС.

Фото: dtkt.ua

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Если судом уже установлена фраудаторность аналогичной сделки между теми же участниками в отношении того же имущества, то повторное отчуждение этого имущества должником при подобных обстоятельствах также может быть квалифицировано как фраудаторное. Отсутствие ареста на имущество на момент заключения нового договора не исключает его фраудаторности, если сделка направлена на невозможность обращения взыскания на имущество должника.

Надлежащим способом защиты интересов кредитора является как иск о признании недействительным фраудаторного договора, заключенного между должником и первым приобретателем имущества, так и требование об истребовании этого имущества у последующего приобретателя в пользу должника для дальнейшего обращения взыскания.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

ООО ФК обратилось в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО, заключенного между участником_1 и участником_3, а также об истребовании этой доли у участника_4 в пользу должника участника_1.

Иск мотивирован тем, что участник_1 имел неисполненные обязательства по решению суда о взыскании задолженности, а отчуждение доли произошло в пользу связанного лица с целью сделать невозможным обращение взыскания на принадлежащее должнику имущество.

Решением хозяйственного суда иск был частично удовлетворен. Апелляционный хозяйственный суд отменил это решение в части признания договора недействительным, посчитав избранный способ защиты ненадлежащим.

КХС ВС отметил, что аналогичный договор между теми же участниками в отношении этой же доли уже был предметом рассмотрения в другом деле, в котором Верховный Суд признал сделку фраудаторной. Тогда суд установил, что отчуждение доли произошло при наличии неисполненных обязательств должника и во время длительного исполнительного производства.

Пересматривая дело, КХС ВС отметил, что хотя на момент заключения нового договора арест на имущество должника был временно отменен частным исполнителем, это не влияет на оценку сделки как фраудаторной. Для квалификации сделки как фраудаторной определяющим является направленность действий должника на недобросовестное уменьшение своего имущества и невозможность удовлетворения требований кредитора.

Что касается способа защиты, КХС ВС отметил, что кредитор как заинтересованное лицо имеет право самостоятельно оспаривать фраудаторную сделку, даже если он не был ее стороной. Цель такого иска – возврат имущества должнику для дальнейшего обращения на него взыскания.

Суд обратил внимание, что требование о признании недействительным фраудаторного договора является надлежащим и эффективным способом защиты прав кредитора.

КХС ВС пришел к выводу о наличии оснований для признания недействительным договора купли-продажи доли как фраудаторного и истребования доли в уставном капитале ООО «Будівельник» у последнего приобретателя в пользу должника.

С постановлением КХС ВС от 7 мая 2026 года по делу № 922/2427/25 можно ознакомиться по ссылке.

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