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Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

Юридична особа має право на ділову репутацію і таке право по своїй суті не може належати тільки фізичній особі – Верховний Суд

Встановлення факту відсутності відомостей про власника веб-сайта чи розповсюджувача (автора) відповідного матеріалу, не є підставою для відмови у задоволенні заяви про встановлення факту недостовірності інформації, поданої у порядку окремого провадження.

Вища рада правосуддя не може перебирати на себе повноваження зі встановлення підстав обмеження доступу до Реєстру судових рішень замість законодавця – ВП ВС

Вища рада правосуддя не може перебирати на себе повноваження щодо встановлення окремих підстав, які законодавчо не передбачені, для обмеження доступу до Реєстру судових рішень навіть тоді, коли метою встановлення такої підстави є унеможливлення отримання сторонніми особами інформації про досудове розслідування.

«Або – або»: чи відповідає процесуальному закону формулювання прохальної частини позову із зазначенням альтернатив можливих способів захисту порушеного права – позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду підкреслила, що зміст позовних вимог – це максимально чітко і зрозуміло сформовані визначення способу захисту порушеного права, свободи чи інтересу у прохальній частині позову.

Велика Палата Верховного Суду розглянула питання неможливості сплати судового збору стороною позивача, на якого накладено санкції

Товариство не могло здійснити переказ коштів щодо сплати судового збору як самостійно, так і через особу, яка діє від його імені через накладені санкції – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. У світі

У Євросоюзі схвалили жорсткіші правила торгівлі вогнепальною зброєю

09:43, 15 березня 2024
Нові правила включають удосконалену систему відстеження зброї.
У Євросоюзі схвалили жорсткіші правила торгівлі вогнепальною зброєю
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Рада Європейського союзу та Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо оновлених правил імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Нові правила включають удосконалену систему відстеження зброї.

Законопроєкт має закрити лазівки для нелегальної торгівлі зброєю та завадити її розповсюдженню серед цивільних. Водночас правила не перешкоджають торгівлі та передачам зброї, що використовується в законних цілях.

Документ також передбачає належну реєстрацію вогнепальної зброї, визначає роль органів ліцензування та має покращити співпрацю між правоохоронними органами (зокрема й митними) та органами ліцензування.

Він також спрямований на систематизацію збору даних про міжнародне переміщення вогнепальної зброї, зокрема й конфіскованої.

Обмеження не стосуватимуться військової чи поліцейської зброї. Очікується, що всі країни-члени ЄС повинні будуть запровадити ці обмеження протягом чотирьох років від набуття чинності — тобто до 2028 року.

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