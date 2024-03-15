У Євросоюзі схвалили жорсткіші правила торгівлі вогнепальною зброєю

Нові правила включають удосконалену систему відстеження зброї.

Рада Європейського союзу та Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо оновлених правил імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Нові правила включають удосконалену систему відстеження зброї.

Законопроєкт має закрити лазівки для нелегальної торгівлі зброєю та завадити її розповсюдженню серед цивільних. Водночас правила не перешкоджають торгівлі та передачам зброї, що використовується в законних цілях.

Документ також передбачає належну реєстрацію вогнепальної зброї, визначає роль органів ліцензування та має покращити співпрацю між правоохоронними органами (зокрема й митними) та органами ліцензування.

Він також спрямований на систематизацію збору даних про міжнародне переміщення вогнепальної зброї, зокрема й конфіскованої.

Обмеження не стосуватимуться військової чи поліцейської зброї. Очікується, що всі країни-члени ЄС повинні будуть запровадити ці обмеження протягом чотирьох років від набуття чинності — тобто до 2028 року.

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