Кредит замість безоплатної допомоги: у США готують зміни в допомозі Україні

США планують надавати допомогу Україні через кредит або ленд-ліз.

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У США розробляється новий законопроєкт, який передбачає надання підтримки Україні у формі кредиту або ленд-лізу, повідомляє спікер Палати представників Майк Джонсон, пише The Hill.

Джонсон зазначив, що Палата представників надішле до Сенату закони про допомогу Україні, проте попередив, що ці законопроєкти будуть суттєво відрізнятися від попередніх. Нова схема надання допомоги Україні дозволить не використовувати кошти американських платників податків без гарантії повернення коштів.

Також обговорюється включення до законопроєкту аспектів, які дозволили б конфіскацію російських суверенних активів з метою підтримки України.

Зазначається, що поки не визначено, чи включатиме цей пакет допомоги для України жорсткі реформи безпеки кордонів, що може стати предметом протистояння між демократами і республіканцями у Сенаті.

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