Кредит вместо безвозмездной помощи: в США готовят изменения в помощи Украине

США планируют оказывать помощь Украине через кредит или ленд-лиз.

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В США разрабатывается новый законопроект, который предусматривает оказание поддержки Украине в форме кредита или ленд-лиза, сообщает спикер Палаты представителей Майк Джонсон, пишет The Hill.

Джонсон отметил, что Палата представителей направит в Сенат законы о помощи Украине, однако предупредил, что эти законопроекты будут существенно отличаться от пакета иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который был принят Сенатом в прошлом месяце. Новая схема предоставления помощи Украине позволит не использовать средства американских налогоплательщиков без гарантии возврата средств.

Также обсуждается включение в законопроект аспектов, подобных Закону о РЕПО для Украины, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов с целью поддержки Украины.

Отмечается, что пока не определено, будет ли включать этот пакет помощи для Украины жесткие реформы безопасности границ, что может стать предметом противостояния между демократами и республиканцами в Сенате.

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