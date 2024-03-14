Соседи затопили квартиру: что делать и куда обращаться

Госпродпотребслужба объяснила гражданам, что делать, если квартиру затопили соседи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что для фиксации факта причиненного ущерба нужно составить Акт о залитии квартиры и для этого необходимо вызвать представителей управляющей компании.
Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, в зазначеному Акті повинно бути відображено:
- дата складання акта (число, місяць, рік);
- прізвища, ініціали та посади членів комісії;
- прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;
- адреса квартири, поверх, форма власності;
- характер залиття та його причини, (наприклад, саме втручання мешканців окремої квартири у роботу системи, незадовільне технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів, гнучких підводок та ін.);
- завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтована вартість);
- висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття.
Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити і свідки інших квартир, які також розписуються в акті. Важливо зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків.
В разі відмови управляючою компанією скласти Акт про залиття квартири, ви маєте право звернутись за захистом своїх прав до територіального органу Держпроспоживслужби у вашому регіоні.
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