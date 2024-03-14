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  1. В Україні

Сусіди затопили квартиру: що робити та куди звертатись

22:18, 14 березня 2024
Українцям розповіли, як захистити свої права, коли сусіди затопили квартиру.
Сусіди затопили квартиру: що робити та куди звертатись
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Держпродспоживслужба пояснила громадянам, що робити, якщо квартиру затопили сусіди. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що для фіксації факту заподіяної шкоди потрібно  скласти Акт про залиття квартири і для цього необхідно викликати представників управляючої компанії.

Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, в зазначеному Акті повинно бути відображено:

- дата складання акта (число, місяць, рік);

- прізвища, ініціали та посади членів комісії;

- прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;

- адреса квартири, поверх, форма власності;

- характер залиття та його причини, (наприклад,  саме втручання мешканців окремої квартири у роботу системи, незадовільне технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів, гнучких підводок та ін.);

- завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтована вартість);

- висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття.

Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити і свідки інших квартир, які також розписуються в акті. Важливо зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та  записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків.

В разі відмови управляючою компанією скласти Акт про залиття квартири, ви маєте право звернутись за захистом своїх прав до територіального органу Держпроспоживслужби у вашому регіоні.

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