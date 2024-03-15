У Пентагоні заявили, що найкращий спосіб допомогти Україні – це пряма допомога, а не кредит

Найкращим способом допомогти Україні буде ухвалення законопроєкту, який передбачає виділення прямої допомоги в сумі понад $60 млрд, ніж пропозиції виділити їй замість цього гроші в кредит.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у США розробляють новий законопроєкт, який передбачає надання підтримки Україні у формі кредиту або ленд-лізу.

Натомість у Пентагоні заявили, що найкращим способом допомогти Україні буде ухвалення законопроєкту, який передбачає виділення прямої допомоги в сумі понад $60 млрд, ніж пропозиції виділити їй замість цього гроші в кредит.

Таку позицію озвучила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«Я знаю, що в Конгресі тривають переговори. Не буду випереджати події. Те, що нам потрібно зараз – це законопроєкт із додатковим фінансуванням (що містить понад $60 млрд)», - зауважила Сінгх.

Вона підкреслила, що Україна зараз перебуває у війні, тож вочевидь, їй буде дуже важко повернути ці кредити.

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