Для внутрішньо переміщених осіб планують продовжити термін подачі заяви на виплати, — Мінсоцполітики

Термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО планують продовжити з 1 березня до 30 квітня 2024 року.

Для внутрішньо переміщених осіб пропонують продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання з 1 березня до 30 квітня 2024 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання», - йдеться в повідомленні.

Мінсоцполітики пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:

дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям;дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн - чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

особам після досягнення віку 55 років;

особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку

особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

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