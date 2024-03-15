Для внутрішньо переміщених осіб планують продовжити термін подачі заяви на виплати, — Мінсоцполітики

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

«Або – або»: чи відповідає процесуальному закону формулювання прохальної частини позову із зазначенням альтернатив можливих способів захисту порушеного права – позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду підкреслила, що зміст позовних вимог – це максимально чітко і зрозуміло сформовані визначення способу захисту порушеного права, свободи чи інтересу у прохальній частині позову.

Юридична особа має право на ділову репутацію і таке право по своїй суті не може належати тільки фізичній особі – Верховний Суд

Встановлення факту відсутності відомостей про власника веб-сайта чи розповсюджувача (автора) відповідного матеріалу, не є підставою для відмови у задоволенні заяви про встановлення факту недостовірності інформації, поданої у порядку окремого провадження.

Вища рада правосуддя не може перебирати на себе повноваження зі встановлення підстав обмеження доступу до Реєстру судових рішень замість законодавця – ВП ВС

Вища рада правосуддя не може перебирати на себе повноваження щодо встановлення окремих підстав, які законодавчо не передбачені, для обмеження доступу до Реєстру судових рішень навіть тоді, коли метою встановлення такої підстави є унеможливлення отримання сторонніми особами інформації про досудове розслідування.

  1. Суспільство

Для внутрішньо переміщених осіб планують продовжити термін подачі заяви на виплати, — Мінсоцполітики

10:38, 15 березня 2024
Термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО планують продовжити з 1 березня до 30 квітня 2024 року.
Для внутрішньо переміщених осіб планують продовжити термін подачі заяви на виплати, — Мінсоцполітики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для внутрішньо переміщених осіб пропонують продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання з 1 березня до 30 квітня 2024 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання», - йдеться в повідомленні.

Мінсоцполітики пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:

  • дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям;дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн - чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
  • особам після досягнення віку 55 років;
  • особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
  • особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку
  • особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;
  • особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва