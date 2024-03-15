У Києві посадовиця ДВС отримувала незаконний прибуток зі стягнутих виконавчих зборів

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Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

«Або – або»: чи відповідає процесуальному закону формулювання прохальної частини позову із зазначенням альтернатив можливих способів захисту порушеного права – позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду підкреслила, що зміст позовних вимог – це максимально чітко і зрозуміло сформовані визначення способу захисту порушеного права, свободи чи інтересу у прохальній частині позову.

Юридична особа має право на ділову репутацію і таке право по своїй суті не може належати тільки фізичній особі – Верховний Суд

Встановлення факту відсутності відомостей про власника веб-сайта чи розповсюджувача (автора) відповідного матеріалу, не є підставою для відмови у задоволенні заяви про встановлення факту недостовірності інформації, поданої у порядку окремого провадження.

Вища рада правосуддя не може перебирати на себе повноваження зі встановлення підстав обмеження доступу до Реєстру судових рішень замість законодавця – ВП ВС

Вища рада правосуддя не може перебирати на себе повноваження щодо встановлення окремих підстав, які законодавчо не передбачені, для обмеження доступу до Реєстру судових рішень навіть тоді, коли метою встановлення такої підстави є унеможливлення отримання сторонніми особами інформації про досудове розслідування.

  1. В Україні

У Києві посадовиця ДВС отримувала незаконний прибуток зі стягнутих виконавчих зборів

10:20, 15 березня 2024
Посадовиця незаконно отримала майже 120 тисяч гривень.
У Києві посадовиця ДВС отримувала незаконний прибуток зі стягнутих виконавчих зборів
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У Києві викрили заступницю начальника одного з райвідділів державної виконавчої служби незаконно передавала свій електронний ключ доступу до автоматичної системи розподілу виконавчих проваджень сторонній особі. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що отримавши несанкціонований доступ до державних реєстрів, спільниця перерозподіляла перспективні до сплати боржниками виконавчі провадження зі значними сумами на користь власниці ключа доступу.

Таким чином посадовиця незаконно отримала майже 120 тисяч гривень передбаченої законодавством грошової винагороди – відсотки від стягнутого виконавчого збору.

Під час 5 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Обом фігуранткам оголосили підозру. Їм загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

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