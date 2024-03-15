У Києві посадовиця ДВС отримувала незаконний прибуток зі стягнутих виконавчих зборів

Посадовиця незаконно отримала майже 120 тисяч гривень.

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У Києві викрили заступницю начальника одного з райвідділів державної виконавчої служби незаконно передавала свій електронний ключ доступу до автоматичної системи розподілу виконавчих проваджень сторонній особі. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що отримавши несанкціонований доступ до державних реєстрів, спільниця перерозподіляла перспективні до сплати боржниками виконавчі провадження зі значними сумами на користь власниці ключа доступу.

Таким чином посадовиця незаконно отримала майже 120 тисяч гривень передбаченої законодавством грошової винагороди – відсотки від стягнутого виконавчого збору.

Під час 5 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Обом фігуранткам оголосили підозру. Їм загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

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