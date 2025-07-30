Допоміг екскерівнику метро Києва Брагінському виїхати за кордон — колишній начальник ТЦК отримав підозру

Для експосадовця оформили фіктивне проходження медичного огляду та внісли інформацію до військового квитка.

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У Києві прокурори повідомили про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» стати непридатним до військової служби та виїхати з України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК за допомогою в отриманні документів, що дозволять бути виключеним з військової служби та мати право виїзду за кордон.

Керівник ТЦК залучив кількох спільників — голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.

«Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон. До цього часу вже колишній керівник метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська», до України не повернувся. Його оголосили у розшук», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП «Київський метрополітен» непридатним до військової служби.

«Як наслідок підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію», - додали у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що екскерівник київського метро Віктор Брагінський виїхав з України з підробленим висновком ВЛК.

Нагадаємо, екскерівника київського метро Віктора Брагінського оголосили в розшук.

Додамо, ексначальник метро Києва Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

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