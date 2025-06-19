Инфраструктура сможет восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве – с бизнесом и с донорами – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что принятие закона о публично-частном партнерстве позволит Украине получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты, в частности, порты и больницы.

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Верховная Рада 19 июня приняла в целом как закон законопроект 7508 о публично-частном партнерстве. Подробности рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

«Закон о публично-частном партнерстве (ПЧП): почему он поможет привлечь инвестиции в восстановление?

Сегодня парламент принял во втором чтении очень важный закон о ПЧП. Без преувеличения, мы шли годами к его принятию.

Следовательно, в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве — с бизнесом и с донорами. На основе публично-частного партнерства. Так, как это происходит в мире.

Хотя концепт ПЧП в Украине существует уже давно, за все время у нас было заключено только два крупных концессионных договора.

Благодаря изменениям в законодательство мы рассчитываем, что механизм ПЧП наконец заработает и принесет нам в ближайшие годы до 1 млрд долларов инвестиций в конкретные проекты. В первую очередь, это могут быть такие сферы: порты, больницы, муниципальные объекты», — отметила она.

По словам Юлии Свириденко, закон позволяет ввести гибридную модель ПЧП, в которой сочетается бюджет, гранты от наших международных партнеров и частное финансирование. Это и дешевле для государства, и быстрее, и безопаснее для инвестора.

«Маленькие громады теперь смогут реализовывать проекты без дорогостоящих ТЭО — достаточно концепта. Например, маленький реабилитационный центр, садик или доступное жилье. А государственные компании, например, «Укрзализныця», — запускать ПЧП без бюрократического лабиринта. Это позволит им восстанавливать вокзалы, а «Укрэнерго» — электросети.

Еще одно важное изменение — государство получит право запускать упрощенную процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и еще 7 лет после — для проектов любого размера», — пояснила она.

Кроме того, закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, относительно стабильности условий договора), а также обновляет более 30 секторальных законов.

«Теперь ПЧП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было почти невозможно из-за юридических барьеров — например, в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве», — подытожила Юлия Свириденко.

Автор: Наталя Мамченко

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