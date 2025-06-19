Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Інфраструктура зможе відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами — Юлія Свириденко

14:19, 19 червня 2025
Юлія Свириденко зазначила, що завдяки прийняттю закону про публічно-приватне партнерство Україна зможе отримати у найближчі роки до мільярду доларів інвестицій у конкретні проекти – зокрема порти і лікарні.
Інфраструктура зможе відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами — Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 19 червня прийняла в цілому як закон законопроект 7508  про публічно-приватне партнерство. Деталі розповіла перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Закон про публічно-приватне партнерство (ППП): чому він допоможе залучити інвестиції у відбудову?

Сьогодні парламент прийняв у другому читанні дуже важливий закон про ППП. Без перебільшення, ми йшли роками до його ухвалення.

Відтак в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами. На основі публічно-приватного партнерства. Так — як це відбувається у світі.

Хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори.

Завдяки змінам до законодавства ми розраховуємо, що механізм ППП нарешті запрацює і принесе нам у найближчі роки до 1 млрд доларів інвестицій у конкретні проекти. Насамперед, це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об’єкти», зазначила вона.

За словами Юлії Свириденко, закон дозволяє запровадити гібридну модель ППП, у якій поєднується бюджет, гранти від наших міжнародних партнерів й приватне фінансування. Це і дешевше для держави, і швидше, і безпечніше для інвестора.

«Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проекти без дорогих ТЕО — достатньо концепту. Наприклад, маленький реабілітаційний центр, садочок чи доступне житло. А державні компанії, як-от Укрзалізниця, — запускати ППП без бюрократичного лабіринту. Це дозволить їм відновлювати вокзали, а Укренерго — електромережі.

Ще одна важлива зміна — держава отримає право запускати спрощену процедуру для проектів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після — для проектів будь-якого розміру», пояснила вона.

Крім того, закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів.

«Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар’єри — наприклад, в медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві», підсумувала Юлія Свириденко.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект бюджет інфраструктура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інфраструктура зможе відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами — Юлія Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що завдяки прийняттю закону про публічно-приватне партнерство Україна зможе отримати у найближчі роки до мільярду доларів інвестицій у конкретні проекти – зокрема порти і лікарні.

Андрій Сибіга заявив, що для держслужбовців і суддів множинне громадянство залишається забороненим, хоча прийнятий закон окремо їх не виділяє

Прийнятий Радою закон про множинне громадянство окремо не виділяє таку категорію осіб, як «судді та держслужбовці», а містить загальні норми щодо випадків визнання множинного громадянства у «громадян України».

Призначено тимчасового керівника Служби судової охорони

Петро Талпа отримав завдання навести лад у Службі судової охорони.

Верховна Рада прийняла в цілому зміни щодо категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Зміни стосуються зокрема осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні.

Верховна Рада створила ТСК з розслідування фактів корупції в правоохоронних і судових органах

Головою ТСК обрано Сергія Власенка, заступником голови Комісії – Максима Бужанського.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України