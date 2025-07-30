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Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

10:51, 30 липня 2025
Юлія Свириденко раніше повідомляла, що завдяки закону про публічно-приватне партнерство Україна зможе отримати у найближчі роки до мільярду доларів інвестицій у конкретні проекти – зокрема порти і лікарні.
Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство
Фото: golos.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4510-ІХ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України — законопроект 7508.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Юлія Свириденко розповіла деталі про цей документ.

«Відтак в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами. На основі публічно-приватного партнерства. Так — як це відбувається у світі.

Хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори.

Завдяки змінам до законодавства ми розраховуємо, що механізм ППП нарешті запрацює і принесе нам у найближчі роки до 1 млрд доларів інвестицій у конкретні проекти. Насамперед, це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об’єкти», зазначила вона.

За словами Юлії Свириденко, закон дозволяє запровадити гібридну модель ППП, у якій поєднується бюджет, гранти від наших міжнародних партнерів й приватне фінансування. Це і дешевше для держави, і швидше, і безпечніше для інвестора.

«Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проекти без дорогих ТЕО — достатньо концепту. Наприклад, маленький реабілітаційний центр, садочок чи доступне житло. А державні компанії, як-от Укрзалізниця, — запускати ППП без бюрократичного лабіринту. Це дозволить їм відновлювати вокзали, а Укренерго — електромережі.

Ще одна важлива зміна — держава отримає право запускати спрощену процедуру для проектів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після — для проектів будь-якого розміру», пояснила вона.

Крім того, закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів.

«Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар’єри — наприклад, в медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві», підсумувала Юлія Свириденко.

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