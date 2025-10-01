В Україні хочуть перейменувати «копійку» на «шаг»: у Верховну Раду внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує перейменувати «копійку» на історичну українську назву — «шаг».

Джерело фото: Pixabay

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію законопроєкту № 14093, який передбачає відмову від радянської назви розмінної монети «копійка» та повернення до історичної української — «шаг». Для реалізації ініціативи також подано допоміжний законопроєкт № 14094.

За словами Стефанчука, це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. «Копійка» є спадщиною російської імперії та СРСР, тоді як «шаг» — традиційна українська назва, яка використовувалася ще за часів Гетьманщини та УНР. Вона згадується в класичній українській літературі — у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського, Панаса Мирного.

Нині «копійка» збереглася в обігу лише в Україні, Росії та Білорусі. Повернення до «шага» розглядається як відновлення історичної справедливості, утвердження національної ідентичності та розрив із колоніальними наративами.

Водночас зміна не потребуватиме додаткових витрат: певний час в обігу паралельно перебуватимуть і «копійки», і «шаги», а їх співвідношення залишиться 1:1.

«Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити», — наголосив Стефанчук.

Додамо, що Національний банк й надалі підтримує свою ідею перейменувати «копійки» на «шаги», заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, НБУ оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.